Әлемдегі ең ірі жеке лазерлік жүйе іске қосылды

·55·Технология
Әлемдегі ең ірі жеке лазерлік жүйе іске қосылды

Термоядролық энергетика саласындағы Xcimer Energy стартапы сәрсенбі күні Phoenix лазерлік жүйесін іске қосқанын жариялады. Компания өкілдерінің айтуынша, бұл құрылғы әлемдегі ең ірі жеке лазер болып табылады. Xcimer жобасы 2022 жылы басқарылатын термоядролық реакцияда жұмсалғаннан гөрі көбірек энергия бөлінетінін дәлелдеген National Ignition Facility (NIF) тәжірибесіне негізделген. Бұл туралы Techcrunch.com хабар береді.

NIF технологиясы 192 лазер сәулесін шағын отын нысанасына бағыттау арқылы жұмыс істейді. Лазер энергиясы нысананы сығып, атомдардың бірігуіне және энергияның бөлінуіне себеп болады. Xcimer бұл тұжырымдаманы одан да қуатты әрі қарапайым лазерлер арқылы коммерциялық тұрғыдан тиімді түрге келтіруді мақсат еткен. Компания жоспары бойынша, микросекунд ішінде импульс беретін екі лазерлік жүйе отынды наносекундтарда сығады.

Phoenix жүйесі болашақ электр станциясына жасалған маңызды қадам болып табылады. Онда жартылай өткізгіштер өндірісінде қолданылатын эксимерлік күшейту технологиясы пайдаланылған, бірақ ол әлдеқайда жоғары қуатқа ие. Толық қуатта бұл криптон-фторидті лазері 1 килоджоуль энергия өндіреді және оның өзегінің ұзындығы 38 метрді құрайды. Бұл жеке сектор үшін рекордтық көрсеткіш болса да, коммерциялық станция үшін 12 мегаджоульден астам қуат қажет.

Xcimer Energy 2028 жылға қарай прототипті аяқтауды, ал 2030 жылдардың ортасына қарай өзінің алғашқы коммерциялық термоядролық электр станциясын салуды жоспарлап отыр. Егер бұл технология сәтті жүзеге асса, ол адамзатты дерлік шексіз әрі таза энергия көзімен қамтамасыз ете алады.

Xcimer EnergyPhoenix LaserТермоядролық ЭнергияТехнологияNIF
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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