Honor Robot Phone: әлемдегі алғашқы каркасты камерасы бар робот-смартфон
Honor компаниясы MWC 2026 көрмесінде алғаш рет таныстырылған жаңа Robot Phone құрылғысы туралы қосымша мәліметтерді жариялады. Компания бұл өнім арқылы қарапайым пайдаланушылар үшін күрделі бейнелерді түсіру процесін жеңілдетуді мақсат етіп отыр. Әзірлеушілердің айтуынша, Robot Phone ең алдымен кәсіби бейнетүсірілім құрылғысы ретінде жобаланған. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды.
Құрылғының басты ерекшелігі — оның жоғарғы бөлігіне орнатылған моторланған үш осьті кескін тұрақтандыру жүйесі (гимбал). Бұл жүйе дәстүрлі смартфон камераларының шектеулерінен арылуға көмектеседі. Камераның өзі 200 мегапиксельді сенсормен жабдықталған және түсіру жағдайына байланысты алға немесе артқа бұрыла алады. Сондай-ақ, Honor кәсіби кино индустриясында танымал ARRI компаниясымен ынтымақтастықта кескінді өңдеудің озық технологияларын енгізуде.
Robot Phone жасанды интеллект (AI) көмегімен нысанды бақылау, ақылды түсірілім көмекшісі және автоматты камера қозғалысы сияқты функцияларға ие. Қозғалмалы механизмнің беріктігі мәселесінде Honor өкілдері бірінші буын моделінің компания флагмандары сияқты соққыларға төзімді екенін атап өтті. Алайда су өткізбеу тұрғысынан әлі де атқарылатын жұмыстар бар екені мойындалды.
Инженерлер бұл тұжырымдаманы жетілдіру, ықшам қозғалтқыш жасау және тепе-теңдікті сақтау үшін бір жылдан астам уақыт жұмыс істеді. Robot Phone пайдаланушыларға қолмен баптаусыз тегіс және кинематографиялық кадрларды түсіруге мүмкіндік беретін дайын шаблондарды ұсынады. Honor бас директоры Джеймс Ли бұл инновациялық құрылғының 2026 жылдың үшінші тоқсанында сатылымға шығатынын растады.
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