Қытай инвазивті ми имплантын коммерциялық қолдануға рұқсат берген алғашқы ел болды
Қытай инвазивті ми-компьютер интерфейсін (BCI) коммерциялық мақсатта қолдануға рұқсат берген әлемдегі алғашқы ел болды. Шанхайдың Neuracle Technology компаниясы мен Цинхуа университетінің ғалымдары әзірлеген NEO импланты жұлын жарақаты салдарынан сал болып қалған науқастарға арналған. Бұл құрылғы клиникалық зерттеулер кезеңінен өтіп, кең медициналық тәжірибеге енген алғашқы инвазивті BCI өніміне айналды. Бұл туралы Ixbt.com хабар береді.
Жаңа технологияның тиімділігі 39 жастағы Дун Сюэ мысалында дәлелденді. Алты жыл бұрын жол апатынан мойнынан төмен қарай сал болып қалған ер адам NEO имплантациясынан кейін 11 айлық оңалту курсынан өтіп, қайтадан өз қолымен жаза бастады. Тиын көлемдес құрылғының сенсорлары ми қабығына зақым келтірмей, қорғаныс қабатына орнатылады. Бұл әдіс Илон Маск негізін қалаған Neuralink жобасының N1 имплантына қарағанда қауіпсіз деп саналады.
NEO жүйесі ми сигналдарын қабылдап, оларды компьютер көмегімен арнайы роботтандырылған қолғапқа арналған командаларға айналдырады. Мамандардың айтуынша, сенсорлардың тікелей ми қыртысына енбеуі қан құйылу және тыртық пайда болу қаупін азайтады. Осының арқасында Қытайдың мемлекеттік реттеушілері бұл технологияны тіркеу процесін жеделдете алды.
Қытай үкіметі нейротехнологияларды дамытуды стратегиялық басымдық деп жариялады. NEO импланты қазірдің өзінде елдің медициналық сақтандыру жүйесіне біріктірілуде, бұл болашақта науқастардың емделу шығындарын ішінара өтеуге мүмкіндік береді. Қазіргі уақытта Қытайда NeuroXess және StairMed сияқты бірқатар компаниялар осы бағытта белсенді зерттеулер жүргізуде.
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