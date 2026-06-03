Perplexity Computex 2026 көрмесінде жаңа «жасанды интеллект диспетчерін» таныстырды
Perplexity AI компаниясы Computex 2026 көрмесінде тапсырмаларды пайдаланушы құрылғысы мен бұлтты серверлер арасында автоматты түрде бөлетін гибридті инференс жүйесін көрсетті. Бұл технология нақты уақыт режимінде қай процестерді жергілікті компьютерде орындау керектігін, ал қайсысын қуатты бұлтты модельдерге жіберу қажеттігін дербес шешеді. Компанияның бас директоры Аравинд Шринивас бұл шешімді Intel басшысы Лип-Бу Танмен бірлескен тұсаукесерде таныстырды. Бұл туралы Ixbt.com хабар береді.
Жүйенің негізгі артықшылығы — пайдаланушының деректерді қайда өңдеуді қолмен таңдауының қажетсіздігі. Мысалы, қаржылық құжаттар немесе медициналық деректер сияқты құпия мазмұн Intel Core Ultra Series 3 процессорларының көмегімен жергілікті деңгейде өңделеді. Күрделі және ресурсты көп қажет ететін есептеулер қауіпсіз түрде бұлтты модельдерге бағытталады. Бұл тәсіл деректер құпиялығын қамтамасыз етумен қатар, жүйе жылдамдығын да арттырады.
Бұл әзірлеме Perplexity компаниясының 2026 жылдың басынан бері жүзеге асырып келе жатқан стратегиясының заңды жалғасы болып табылады. Ақпан айында Claude, Gemini, GPT және Grok сияқты 19 модельді үйлестіретін Computer жүйесі таныстырылған еді. Жаңа гибридті модель тек тапсырма үшін ең қолайлы модельді ғана емес, сонымен қатар оның физикалық тұрғыдан қайда — компьютердің өзінде немесе серверде іске қосылатынын да анықтайды.
Computex 2026 көрмесінің негізгі тақырыбы жасанды интеллектті тікелей пайдаланушы құрылғыларына көшіру болды. NVIDIA басшысы Дженсен Хуан үлкен тілдік модельдерді дербес компьютерлерде іске қосуға арналған RTX Spark суперчипін таныстырса, Intel өзінің жаңа процессорларын гибридті ЖИ сценарийлері үшін негіз ретінде көрсетті. Perplexity технологиясы кеңінен таралса, бұл жоғары өнімді процессорларға деген сұранысты одан әрі арттырады деп күтілуде.
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