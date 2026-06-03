Жаңа осалдық сайттарға SSD арқылы пайдаланушыны бақылауға мүмкіндік береді

·48·Технология
Жаңа осалдық сайттарға SSD арқылы пайдаланушыны бақылауға мүмкіндік береді

Австриялық киберқауіпсіздік мамандары пайдаланушыларды бақылаудың жаңа әдісін анықтады. FROST (Fingerprinting Remotely using OPFS-based SSD Timing) деп аталатын бұл әдіс веб-сайттарға қатты денелі жинақтауыштар (SSD) арқылы компьютердегі әрекеттер туралы деректер алуға мүмкіндік береді. Ең қауіпті тұсы — шабуылды жүзеге асыру үшін зиянды бағдарлама орнату немесе күдікті сілтемелерге өту қажет емес, арнайы сайтқа кірудің өзі жеткілікті. Бұл туралы Ixbt.com хабар береді.

Шабуыл механизмі SSD құрылғыларының жұмыс ерекшеліктеріне және браузердегі уақытша деректерді сақтау жүйесіне негізделген. Сайт ашылғанда ол бірнеше гигабайттық файл жасайды және бұл дискіні белсенді жұмыс істеуге мәжбүрлейді. SSD осы файлмен бос емес кезде, сайт деректерге қол жеткізудегі кідірістерді өлшейді. Бұл уақыт көрсеткіштері дискіде болып жатқан басқа процестерге байланысты болады.

Зерттеушілер Machine Learning моделін қолдана отырып, осы кідірістерді талдады. Нәтижесінде олар пайдаланушының қай сайттарға кіріп жатқанын 88,95% дәлдікпен, ал қай қолданбаларды қолданып жатқанын 95,83% дәлдікпен анықтауға қол жеткізді. Шабуыл браузер түріне тәуелді емес: мысалы, Google Chrome арқылы ашылған сайт Mozilla Firefox немесе басқа бағдарламалардағы әрекеттерді бақылай алады.

Тәжірибелер Linux және macOS жүйелерінде жүргізілгенімен, мамандар бұл әдістің Windows пайдаланушылары үшін де қауіпті екенін атап өтуде. Зерттеу авторы Ханнес Вайсштайнердің айтуынша, модельді SSD дискісіне үнемі жүгінетін кез келген белсенділікті тануға үйретуге болады. Бұл бақылау ауқымының қарапайым сайттардан әлдеқайда кең екенін білдіреді.

Дәстүрлі cookie-файлдардан немесе бақылау пиксельдерінен айырмашылығы, FROST құрылғының физикалық сипаттамаларын пайдаланады, сондықтан оны анықтау және бұғаттау әлдеқайда қиын. Әзірге бұл мәселенің дайын шешімі жоқ. Мамандардың пікірінше, осалдықты жою үшін браузерлер мен веб-технологиялардың деректер сақтау механизмдеріне елеулі өзгерістер енгізу қажет.

SSDКиберқауіпсіздікGoogle ChromeТехнологияҚұпиялылық
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Xiaomi батарея жағдайын көрсететін арзан пауэрбанк шығардыБүгін, 08:52Starlink алаяқтарға қарсы күрес бастады: терминалдар бүкіл әлем бойынша өшіріледіБүгін, 08:28Ғарыштан түсірілген таңғажайып суреттер: Ғарышкерлер Жерді төрт рет айналып шықтыБүгін, 07:53Төрт 50 МП камера және 6500 мА·сағ батарея: Motorola Edge 70 Pro+ таныстырылдыБүгін, 07:25iPhone пайдаланушылары Max мессенджерінде хабарландырусыз қалдыБүгін, 07:22
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Технология жаңалықтар

Google жасанды интеллекті неге өз атауын дұрыс жаза алмайды?
Ғалымдар адам шашынан 10 мың есе жұқа күн элементтерін жасады
Honor 600 Super Edition және Honor 600 Pro таныстырылым алдында жарияланды
Honor 600 Pro Қытайда таныстырылды: 200 Мп камера және 8000 мАч аккумулятор
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera jäne 8600 mAs akkumulyatorymen
Марс топырағынан құрылыс материалын жасайтын микробтар анықталды
Xiaomi Air смартфоны тоқтатылды: 200 Мп камера және өте жұқа корпус
iPhone 18 Pro түстері белгілі болды: қою шие түсі басты трендке айналады