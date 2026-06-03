Ресейде Boeing 787 Dreamliner баламасы 7-10 жылдан кейін пайда болады
Ресейдің кең фюзеляжды алыс қашықтыққа ұшатын ұшағын жасау жобасы қазіргі уақытта зерттеу және болашақ машинаның бейнесін қалыптастыру кезеңінде тұр. Бұл туралы Біріккен авиақұрылыс корпорациясының (ОАҚ) басшысы Вадим Бадеха ТАСС агенттігіне берген сұхбатында мәлімдеді. Бұл туралы Ixbt.com хабар береді.
Оның сөзіне қарағанда, мұндай лайнерді әзірлеуге кемінде 7-10 жыл уақыт қажет. Бадеха қазіргі кезде ұшаққа қойылатын техникалық талаптарды келісу процесі аяқталып жатқанын, содан кейін жұмыстың келесі кезеңдеріне өтуге болатынын атап өтті.
ОАҚ басшысы жаңа машинаны жасауда нарықтың қазіргі емес, болашақ талаптарына назар аудару қажеттігін айтты. Себебі ұшақ пайдалануға берілгенше бәсекелестерде жаңа модельдер пайда болатыны анық. Жобаның негізгі элементі ПД-35 қозғалтқышы болады деп күтілуде.
Күштік қондырғының соңғы параметрлері анықталғаннан кейін ғана бағдарламаны іске қосудың нақты мерзімдері мен мүмкіндіктері туралы айтуға болады. Қазіргі уақытта Ресейдегі алыс қашықтыққа ұшатын ұшақтар паркі толығымен шетелдік лайнерлерден тұрады және тасымалдаушылар оларды пайдалануда қиындықтарға тап болуда.
Вадим Бадеха жедел, бірақ тиімділігі төмен шешім ретінде Ил-96 ұшағын атады. Алайда ол экономикалық жағынан бұл машинаның шетелдік аналогтарынан айтарлықтай артта қалатынын мойындады.
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