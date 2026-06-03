VKontakte жаңа архитектураға көшті: сайт жылдамдығы айтарлықтай артты
VKontakte командасы сайттың негізгі бөлімдерін Single Page Application (SPA) жаңа архитектурасына көшіру процесін аяқтады. Әзірлеушілердің айтуынша, бұл жаңарту беттің алғашқы жүктелу уақытын 25%-ға жылдамдатты, ал бөлімдер арасындағы ауысудың орташа уақыты 3,5 есе қысқарды. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды .
Бұл өзгерістер жаңалықтар таспасы, профильдер, қауымдастықтар, мессенджер, достар, клиптер, фотосуреттер және маркет бөлімдерін қоса алғанда, пайдаланушылардың негізгі сценарийлерін қамтиды. Жаңа архитектураға көшкенге дейін веб-нұсқадағы көптеген процестер классикалық модель негізінде жұмыс істеді: бөлім ашылғанда бет сервер жауабын күтетін және тек содан кейін ғана толығымен көрсетілетін.
Енді VKontakte пайдаланушыға бет құрылымын — мысалы, жоғарғы панельді, навигацияны және бөлім қаңқасын жылдамырақ көрсетеді, содан кейін оны контентпен толтырады. Осының арқасында пайдаланушылар сервиспен өзара әрекеттесуді ерте бастайды және бөлімдер арасында ауысқанда бос экранға тап болмайды.
Өзгерістер бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу процесіне де әсер етті: команда VKontakte дизайн жүйесі негізінде компоненттік тәсілді енгізді. Бұл интерфейстерді дайын блоктардан құрастыруға мүмкіндік беріп, жаңартуларды шығару жылдамдығы мен бірыңғай стильді қамтамасыз етті.
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