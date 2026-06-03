James Webb 335 жарық жылы қашықтықтағы ғаламшардан метан тапты
James Webb (JWST) ғарыштық телескопы Жерден шамамен 335 жарық жылы қашықтықта орналасқан TOI-199b экзопланетасының атмосферасынан метан газын тіркеді. Бұл жаңалық «қалыпты» газ гиганттарының атмосферасынан метан табылған алғашқы расталған жағдай болып табылады және ғалымдар үшін ғалам эволюциясын зерттеуде жаңа бет ашады. Бұл туралы Ixbt.com хабар береді.
TOI-199b планетасының массасы Юпитердің 0,17 бөлігін, ал радиусы 0,81 бөлігін құрайды. Ол өз жұлдызын 104,9 тәулікте айналып шығады — бұл көрсеткіш Күн жүйесіндегі Меркурий мен Венера орбиталарының аралығына сәйкес келеді. Планетаның температурасы шамамен 79 °C, бұл жұлдызына өте жақын орналасқан «ыстық юпитерлерге» қарағанда әлдеқайда суық.
Атмосфераны талдау үшін трансмиссиялық спектроскопия әдісі қолданылды. Бұл кезде жұлдыз сәулесі планета атмосферасынан өткенде түрлі химиялық элементтер жарықты өзіне тән толқын ұзындықтарында жұтады. James Webb деректері TOI-199b газ қабығында метанның бар екенін нақты көрсетті, бұл бұрынғы теориялық модельдерді растады.
Зерттеудің тең авторы, Пенсильвания штаты университетінің астрономы Ренью Худың айтуынша, болашақ бақылаулар атмосферадағы газдар концентрациясын нақтылауға көмектеседі. Ғалымдар сондай-ақ планетада көмірқышқыл газы мен аммиак бар деп болжауда, алайда бұл мәліметтер әлі түпкілікті расталған жоқ.
Метан бұрын WASP-80b (550 °C) және K2-18b сияқты басқа экзопланеталардан да табылған болатын. TOI-199b сияқты қалыпты планеталарды зерттеу газ гиганттарының қалыптасуын және планета атмосфераларының эволюциясын түсінуде, соның ішінде Жер тәрізді планеталар модельдерін нақтылауда маңызды рөл атқарады.
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