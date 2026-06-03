Күнде ең жоғары X класындағы жарқыл болды: Жерге плазма ағыны келе жатыр

·471·Технология
Күнде ең жоғары X класындағы жарқыл болды: Жерге плазма ағыны келе жатыр

Күннің 4455-нөмірлі белсенді аймағында ең жоғары X1.0 деңгейіндегі қуатты жарқыл тіркелді. Бұл соңғы уақытта болған үшінші ірі оқиға, оған дейін M9.3 және M7.7 деңгейіндегі жарқылдар байқалған еді. Мамандардың айтуынша, бұл процестер нәтижесінде Жерге қарай орасан зор плазма бұлттары бағытталды. Бұл туралы Ixbt.com хабар береді.

Ресей Ғылым академиясы Ғарышты зерттеу институты (ИКИ) және Күн-Жер физикасы институты (ИСЗФ) зертханасының мәліметінше, таңертеңгі екі плазма шығарылымы Жерге қарай қозғалып келеді. Жарқылдар арасындағы уақыт аралығы қысқа — шамамен 5,5 сағат болғандықтан, екі бұлт жолда бірігіп, екі ядролы ірірек массаға айналуы мүмкін.

Мұндай сценарий планетамыздың магнитосферасына әсер ету ықтималдығын айтарлықтай арттырады. Қазіргі есептеулерге сәйкес, Жерге "қосарлы соққы" бейсенбіден жұмаға қараған түні күтілуде. Бірінші тығыз ядро Ташкент уақытымен шамамен сағат 00:00 шамасында, екіншісі сағат 04:00-де жетуі болжамдалуда.

Болжамдарға сәйкес, G3–G4 деңгейіндегі, яғни күшті және өте күшті магниттік дауылдар туындауы мүмкін. Ғалымдардың атап өтуінше, плазма ағынының траекториясы дерлік нақты және соққы фронтальды болады. Қазіргі маусымда полярлық жарқырауды бақылау мүмкіндігі төмен болса да, мамандар мұны толығымен жоққа шығармайды.

КүнМагниттік ДауылҒарышАстрономияЖер
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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Күнде ең жоғары X класындағы жарқыл болды: Жерге плазма ағыны келе жатыр – Zamin.uz, 03.06.2026