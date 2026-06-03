Ресейде дыбыстан жылдам ұшатын жолаушы ұшағының прототипі жасалуда

·56·Технология
Ресейде дыбыстан жылдам ұшатын жолаушы ұшағының прототипі жасалуда

Ресейде дыбыстан жылдам қозғалатын жаңа буын жолаушы ұшағының прототипі бойынша жұмыстар жүргізілуде. Бұл туралы Біріккен авиақұрылыс корпорациясының (ОАҚ) басшысы Вадим Бадеха ТАСС агенттігіне берген сұхбатында мәлімдеді. Бұл туралы Ixbt.com хабар береді.

Оның сөзінше, жоба есептеу кезеңінен өтіп, практикалық кезеңге көшті. Қазіргі уақытта жұмыстар қағаз жүзінде емес, тікелей құрылым мен бөлшектер үстінде, яғни «темірде» жүргізілуде. Жоба бойынша Жуковский атындағы орталық ОАҚ-пен бірлесіп жұмыс істеуде.

Сарапшылардың пікірінше, мұндай лайнерлер болашақта әуе компаниялары үшін үлкен қызығушылық тудыруы мүмкін. Болжамдарға сәйкес, болашақта бұл типтегі ұшақтар паркі ондаған бірлікті құрайды. Негізгі сұраныс бизнес және бірінші класс жолаушылары тарапынан болады деп күтілуде.

Еске сала кетейік, ағымдағы жылдың сәуір айында институт дыбыстан жылдам ұшатын перспективалы ұшақ құрылымын патенттеген болатын. Аталған технология дыбыс соққысын азайтуға және әуежайлар маңындағы шу деңгейін төмендетуге мүмкіндік береді.

РесейАвиацияТехнологияҰшақОАҚ
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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