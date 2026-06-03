Meta WhatsApp Business үшін ЖИ агентін жаһандық деңгейде іске қосты

·55·Технология
Meta WhatsApp Business үшін ЖИ агентін жаһандық деңгейде іске қосты

Көптеген жылдар бойы WhatsApp бүкіл әлемдегі әртүрлі ауқымдағы бизнес үшін негізгі байланыс құралы болып келеді. Енді Meta бұл платформаны шағын және орта бизнес үшін толыққанды жұмыс құралына айналдыру мақсатында жасанды интеллект технологияларын енгізуде. Сәрсенбі күні компания Meta Business Agent деп аталатын клиенттерді қолдау ботын WhatsApp ішінде жаһандық деңгейде пайдалануға бергенін жариялады. Бұл туралы Techcrunch.com хабар береді.

Бұл жоба Meta тарапынан Үндістан және Мексика сияқты елдерде шамамен екі жыл бойы сынақтан өткізілгеннен кейін көпшілікке ұсынылды. Meta мәліметтеріне сәйкес, ЖИ агенті клиенттердің сұрақтарына жауап бере алады, тауарларды ұсынады, кездесулерді белгілейді, сауда сұраныстарын сұрыптайды және қажет болған жағдайда байланысты тірі операторға бағыттайды. Сондай-ақ, бұл бот Instagram DMs жүйесінде де іске қосылуда.

Қазіргі уақытта компания Business Agent арқылы түнгі уақытта болған чаттар бойынша күнделікті есептер мен талдауларды ұсыну функциясын сынақтан өткізуде. Бұл мүмкіндік WhatsApp Business, Instagram Pro, Messenger және Meta Business Suite платформаларындағы таңдаулы аккаунттар үшін қолжетімді. Болашақта агентке нарықты зерттеу, өнім ерекшеліктерін көрсету және пайдаланушы күнтізбесін басқару сияқты функциялардың қосылуы күтілуде.

Meta ірі кәсіпорындар үшін Shopify, Zendesk және Shopee сияқты жүйелерге қосылатын арнайы агенттер жасау платформасын да әзірлеуде. Компания бұл ЖИ қызметін пайдалану үшін WhatsApp Business Premium жазылымы аясында ақы алуды жоспарлаған. Ірі бизнес өкілдері агентті пайдаланғаны үшін жұмсалған токендер санына қарай төлем жүзеге асырады.

MetaWhatsAppЖасанды ИнтеллектInstagramБизнес
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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