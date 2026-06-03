Honor 600 Vitality Edition: 8000 нит жарықтық және 7000 мАч батареялы смартфон

·72·Технология
Honor 600 Vitality Edition: 8000 нит жарықтық және 7000 мАч батареялы смартфон

Honor компаниясы Қытай нарығында өзінің жаңа Honor 600 Vitality Edition (сондай-ақ Youth Edition атауымен де белгілі) смартфонын сатылымға шығарды. Жаһандық нарықтағы дебютінен кейін құрылғы Қытайда жаңартылған дизайнмен және бірнеше жады конфигурациясында ұсынылды. Сатып алушылар 8 немесе 12 ГБ жедел жады және 512 ГБ-қа дейінгі ішкі жады нұсқаларын таңдай алады. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды.

Смартфонның басты ерекшелігі — 2728x1264 пиксельдік ажыратымдылыққа және рекордтық 8000 нит шыңдық жарықтыққа ие 6,57 дюймдік AMOLED дисплейі. Сондай-ақ көздің талмауы үшін 3840 Гц жиілікті PWM-күңгірттеу технологиясы енгізілген. Құрылғы Snapdragon 7 Gen 4 процессоры және Adreno 722 графикалық чипі негізінде жұмыс істейді.

Камера мүмкіндіктеріне келетін болсақ, Honor 600 Vitality Edition оптикалық тұрақтандыру (OIS) жүйесі бар 50 МП негізгі сенсормен және макротүсірілім функциясы бар 12 МП кең бұрышты камерамен жабдықталған. Селфи әуесқойлары үшін 50 МП ажыратымдылықтағы алдыңғы камера қарастырылған. Бағдарламалық қамтамасыз ету ретінде Android 16 негізіндегі MagicOS 10 қабықшасы орнатылған.

Құрылғының автономдылығын 7000 мАч сыйымдылығы бар үлкен аккумулятор қамтамасыз етеді және ол 80 Вт қуатты жылдам зарядтауды қолдайды. Смартфон корпусы IP68, IP69 және IP69K стандарттары бойынша су мен шаңнан қорғалған, сондықтан ол экстремалды жағдайларда жұмыс істеуге төзімді.

HonorСмартфонТехнологияларAndroid 16Snapdragon
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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