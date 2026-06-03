TikTok ірі мәдени іс-шараларға арналған TikTok Pro Events қосымшасын іске қосты
Сәрсенбі күні TikTok АҚШ-та FIFA Әлем чемпионаты сияқты ірі мәдени оқиғаларға арналған жаңа TikTok Pro Events қосымшасының іске қосылғанын хабарлады. Бұл жеке платформа пайдаланушыларға басқа жанкүйерлермен қарым-қатынас жасауға, трендтегі видеоларды көруге және контент авторларының арнайы таспаларына қол жеткізуге мүмкіндік береді. Бұл туралы Techcrunch.com хабарлайды .
18 жастан асқан пайдаланушылар қосымша ішінде түрлі тапсырмаларды орындау арқылы арнайы «Жұлдыздар» (Stars) жинай алады. Ол үшін трендтегі хештегтерді іздеу, FIFA Әлем чемпионатының хабына кіру және контентпен бөлісу қажет. Жиналған ұпайларды FIFA Әлем чемпионатының ресми тауарларына, TikTok Shop купондарына айырбастауға немесе Feeding America қайырымдылық қорына аударуға болады.
Негізгі платформадан тыс жеке қосымшаның құрылуы TikTok үшін пайдаланушылар назарын аударуда жаңа бәсекелестік алаңын ашады. Бұл қадам брендтер мен жарнама берушілерге нақты мақсатты аудиториямен жұмыс істеуге және демеушілік пен серіктестік арқылы жаңа кіріс көздерін құруға мүмкіндік береді. Сондай-ақ, пайдаланушылар негізгі TikTok қосымшасында «FIFA Әлем чемпионаты» сөзін іздеу арқылы арнайы хабтарға кіре алады.
Бұл хабтар TikTok GamePlan технологиясы негізінде жұмыс істейді. Бұл жүйе спорт командаларына, лигаларға және хабар таратушы компанияларға өз аудиториясын кеңейтуге және жанкүйерлермен байланысты тереңдетуге көмектеседі. Қазіргі уақытта АҚШ-тағы пайдаланушылар TikTok Pro Events қосымшасын Apple App Store және Google Play Store арқылы жүктеп ала алады.
Соңғы уақытта TikTok қарапайым ойын-сауық платформасынан ауқымды экожүйеге айналып келеді. Жақында компания қонақүйлер мен саяхаттарды брондау мүмкіндігін беретін TikTok GO қызметін де ұсынған болатын. Мұндай жаңалықтар платформаны тек контент қарау орны ғана емес, сонымен қатар транзакцияларды жүзеге асыру орталығына айналдыруды көздейді.
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