2026 жылғы ең ірі кибершабуылдар мен деректердің ағып кетуі
2026 жылдың өткен кезеңіне көз жүгіртсек, киберқауіпсіздік мәселелері жаһандық соғыстар, климаттық дағдарыс және жаңа пандемиялардың көлеңкесінде қалғандай көрінуі мүмкін. Дегенмен, киберқауіпсіздік әлемдік аренадағы оқиғалардың маңызды барометрі болып қала беруде. Ботнеттер Батысқа қарсы цифрлық шабуылдарды күшейтуде, ал үкіметтер азаматтардың деректері мен инфрақұрылымын бүкіл халыққа қарсы қару ретінде пайдалануда. Сонымен қатар, қаржылық мүддені көздейтін хакерлер мемлекеттік және жеке секторға зиян келтіріп, ірі төлемдерді талап етуді жалғастыруда. Бұл туралы Techcrunch.com хабарлайды .
АҚШ-та Илон Маск басқаратын Үкімет тиімділігі департаментінің (DOGE) федералды агенттіктерді реформалау барысында жіберілген қателіктер салдарынан туындаған деректердің ағып кетуі әлі де зерттелуде. Әлеуметтік қамсыздандыру басқармасына (SSA) тиесілі ең құпия деректерге не болғаны белгісіз күйінде қалуда. Деректерге сәйкес, DOGE тірі американдықтардың дерлік барлығының әлеуметтік сақтандыру нөмірлері мен жеке деректерін қамтитын базаны қорғалмаған үшінші тарап серверіне жүктеген. Бұл АҚШ тарихындағы ең ірі деректер ұрлығы болуы мүмкін.
Еуропада да жағдай өте күрделі. Ресеймен байланысты хакерлік топтар Польша, Швеция және Норвегияның энергетика және сумен жабдықтау жүйелеріне шабуыл жасады. Польшаның электр желілері мен су тазарту қондырғылары зиянды бағдарламалардың нысанасына айналды, ал Норвегияда бөгеттерге жасалған шабуыл нәтижесінде көп мөлшерде су ысырап болды. Осындай гибридті соғыс әрекеттері цифрлық әлемнен шығып, халықтың нақты өміріне қауіп төндіруде.
Жақында АҚШ пен Израильдің Иранға қарсы соғысы аясында ирандық хакерлердің АҚШ-тың маңызды инфрақұрылымдарына шабуыл жасауы мүмкін екендігі туралы ескертулер берілуде. Атап айтқанда, жеке су шаруашылығы кәсіпорындары ең осал нүктелер болып қалуда, өйткені олардың көпшілігінде тіпті ең қарапайым киберқауіпсіздік қорғанысы да жоқ. 2026 жылдың ортасына қарай цифрлық шабуылдар мен гибридті соғыстар әлемдік қауіпсіздікке елеулі қауіп төндіруді жалғастыруда.
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