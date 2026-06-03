2026 жылғы ең ірі кибершабуылдар мен деректердің ағып кетуі

·72·Технология
2026 жылғы ең ірі кибершабуылдар мен деректердің ағып кетуі

2026 жылдың өткен кезеңіне көз жүгіртсек, киберқауіпсіздік мәселелері жаһандық соғыстар, климаттық дағдарыс және жаңа пандемиялардың көлеңкесінде қалғандай көрінуі мүмкін. Дегенмен, киберқауіпсіздік әлемдік аренадағы оқиғалардың маңызды барометрі болып қала беруде. Ботнеттер Батысқа қарсы цифрлық шабуылдарды күшейтуде, ал үкіметтер азаматтардың деректері мен инфрақұрылымын бүкіл халыққа қарсы қару ретінде пайдалануда. Сонымен қатар, қаржылық мүддені көздейтін хакерлер мемлекеттік және жеке секторға зиян келтіріп, ірі төлемдерді талап етуді жалғастыруда. Бұл туралы Techcrunch.com хабарлайды .

АҚШ-та Илон Маск басқаратын Үкімет тиімділігі департаментінің (DOGE) федералды агенттіктерді реформалау барысында жіберілген қателіктер салдарынан туындаған деректердің ағып кетуі әлі де зерттелуде. Әлеуметтік қамсыздандыру басқармасына (SSA) тиесілі ең құпия деректерге не болғаны белгісіз күйінде қалуда. Деректерге сәйкес, DOGE тірі американдықтардың дерлік барлығының әлеуметтік сақтандыру нөмірлері мен жеке деректерін қамтитын базаны қорғалмаған үшінші тарап серверіне жүктеген. Бұл АҚШ тарихындағы ең ірі деректер ұрлығы болуы мүмкін.

Еуропада да жағдай өте күрделі. Ресеймен байланысты хакерлік топтар Польша, Швеция және Норвегияның энергетика және сумен жабдықтау жүйелеріне шабуыл жасады. Польшаның электр желілері мен су тазарту қондырғылары зиянды бағдарламалардың нысанасына айналды, ал Норвегияда бөгеттерге жасалған шабуыл нәтижесінде көп мөлшерде су ысырап болды. Осындай гибридті соғыс әрекеттері цифрлық әлемнен шығып, халықтың нақты өміріне қауіп төндіруде.

Жақында АҚШ пен Израильдің Иранға қарсы соғысы аясында ирандық хакерлердің АҚШ-тың маңызды инфрақұрылымдарына шабуыл жасауы мүмкін екендігі туралы ескертулер берілуде. Атап айтқанда, жеке су шаруашылығы кәсіпорындары ең осал нүктелер болып қалуда, өйткені олардың көпшілігінде тіпті ең қарапайым киберқауіпсіздік қорғанысы да жоқ. 2026 жылдың ортасына қарай цифрлық шабуылдар мен гибридті соғыстар әлемдік қауіпсіздікке елеулі қауіп төндіруді жалғастыруда.

КиберқауіпсіздікХакерлерElon MuskDOGEРесей
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Xiaomi батарея жағдайын көрсететін арзан пауэрбанк шығардыБүгін, 08:52Starlink алаяқтарға қарсы күрес бастады: терминалдар бүкіл әлем бойынша өшіріледіБүгін, 08:28Ғарыштан түсірілген таңғажайып суреттер: Ғарышкерлер Жерді төрт рет айналып шықтыБүгін, 07:53Төрт 50 МП камера және 6500 мА·сағ батарея: Motorola Edge 70 Pro+ таныстырылдыБүгін, 07:25iPhone пайдаланушылары Max мессенджерінде хабарландырусыз қалдыБүгін, 07:22
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Технология жаңалықтар

Google жасанды интеллекті неге өз атауын дұрыс жаза алмайды?
Ғалымдар адам шашынан 10 мың есе жұқа күн элементтерін жасады
Honor 600 Super Edition және Honor 600 Pro таныстырылым алдында жарияланды
Honor 600 Pro Қытайда таныстырылды: 200 Мп камера және 8000 мАч аккумулятор
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera jäne 8600 mAs akkumulyatorymen
Марс топырағынан құрылыс материалын жасайтын микробтар анықталды
Xiaomi Air смартфоны тоқтатылды: 200 Мп камера және өте жұқа корпус
iPhone 18 Pro түстері белгілі болды: қою шие түсі басты трендке айналады