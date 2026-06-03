SpaceX Gigabay: биіктігі 116 метрлік алып зауыт бой көтеруде

·96·Технология
SpaceX Gigabay: биіктігі 116 метрлік алып зауыт бой көтеруде

Техас штатындағы Starbase ғарыш айлағында SpaceX компаниясының Starship кемелерін құрастыруға және жедел жөндеуге арналған жаңа Gigabay суперзауыты қарқынды салынуда. Бір ай ішінде ғимарат айтарлықтай өсті: биіктігі 116 метрге (380 фут) жетті, ал оның болат қаңқасы көп шақырым қашықтықтан да анық көрінеді. Бұл туралы Ixbt.com хабар береді.

2 маусымдағы жағдай бойынша түсірілген жаңа суреттерде ондаған кранның жұмыс істеп жатқаны және ғимараттың бүйір бөліктерінің панельдермен қапталып жатқаны бейнеленген. Сонымен қатар, құрылыс биіктікке қарай өсуді жалғастыруда. Құрылыс алаңының маңында Илон Масктің ерекше автопаркі — ондаған Cybertruck электромобилі жиналып тұр.

Көршілес ғимараттарда Starship кемесінің Марстағы бейнесі салынған алып муралдар пайда болды. Бұл компанияның Қызыл ғаламшарды игеру және көп рет қолданылатын ғарыштық ұшуларды жүзеге асыру жөніндегі зор амбицияларын білдіреді.

Gigabay жобасы Starship өндірісінің көлемін күрт арттыру үшін әзірленген. Бұл SpaceX компаниясына зымырандарды сериялық өндіруге көшуге, ұшу құнын төмендетуге және ғарышқа шығу қарқынын айтарлықтай жеделдетуге мүмкіндік береді.

SpaceXStarshipИлон МаскGigabayStarbase
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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