«Сен есіңнен адасыпсың»: Трамп Нетаньяхуды қатты сынады
АҚШ президенті Дональд Трамптың Ливан аумағына жасалған соққыларға байланысты Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяхуды телефон арқылы дөрекі сөздермен сынағаны белгілі болды. Бұл туралы Axios дереккөздерге сілтеме жасап хабарлады.
Дереккөздердің мәліметінше, әңгіме барысында Трамп Израиль үкіметінің басшысын «есінен адасқан» деп атаған. Сондай-ақ, ол сыбайлас жемқорлық ісі бойынша Нетаньяхуды түрмеден құтқаруға көмектескенін еске салды. Оның айтуынша, Ливанға жасалған соққылардың салдарынан Нетаньяху халықаралық аренада барған сайын көбірек сынға ұшырауда және бұл Израильдің одан әрі оқшаулануына әкелуі мүмкін.
«Сен есіңнен адасыпсың. Мен болмасам, түрмеде отырар едің, сені құтқардым. Қазір бәрі сені жек көреді. Іс-әрекеттеріңнің кесірінен Израильге деген өшпенділік күшейіп жатыр», – деді Трамп әңгіме барысында.
Сонымен қатар, Трамп Ливанда бейбіт тұрғындар арасындағы құрбандардың көбеюіне және «Хезболла» қолбасшыларына қарсы операциялар аясында тұрғын үйлердің қирауына алаңдаушылық білдірді.
1 маусымда Нетаньяху Иран қолдайтын «Хезболла» тобымен қақтығыстың шиеленісуін себеп етіп, Бейруттың оңтүстік аудандарына соққы жасауға бұйрық берген еді. Оның алдындағы күні «Хезболланың» Израильдің солтүстігіне жасаған шабуылдарынан кейін Ливандағы құрлықтағы операциялар кеңейтілді.
АҚШ әкімшілігіне жақын дереккөздер Axios-қа телефон әңгімесі кезінде Трамптың Ливандағы бейбіт тұрғындар құрбандарының көбеюіне және «Хезболла» қолбасшыларын жою барысында тұрғын үйлердің қирауына қатты алаңдаушылық білдіргенін хабарлады.
Әңгімеден кейін Трамп Израиль мен Ливандағы «Хезболла» қозғалысы арасында оқ ату тоқтату туралы келісімге қол жеткізілгенін айтты. Ол Нетаньяхумен «өте нәтижелі әңгіме» өткізгенін атап өтті. Кейіннен Бейрутқа әскер кіргізілмейтіні, жолдағы әскери бөлімдердің кері қайтарылғаны мәлім болды. Сондай-ақ, Трамп жоғары лауазымды өкілдер арқылы «Хезболламен» де келіссөздер жүргізіліп, нәтижесінде оқ ату толық тоқтатуға келісілгенін жеткізді.
«Израиль оларға шабуыл жасамайды, олар да Израильге шабуыл жасамайды», – деді Трамп өзінің Truth Social әлеуметтік желісінде.
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