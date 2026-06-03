Ұлыбритания реттеушісі Англия Премьер-лигасы клубтарын ескертті

·43·Экономика
Ұлыбритания реттеушісі Англия Премьер-лигасы клубтарын ескертті

Ұлыбританияның Қаржылық қадағалау басқармасы (FCA) Англия Премьер-лигасы клубтарын лицензиясы жоқ қаржылық компаниялармен, атап айтқанда криптоплатформалармен демеушілік келісімшарттар жасасудан тартылуға шақырды. Реттеушінің атап өтуінше, мұндай ынтымақтастық жанкүйерлерді ешқандай қорғауы жоқ қауіпті инвестициялық жобаларға тартуда. Бұл туралы Cointelegraph.com хабарлайды.

FCA жариялаған ресми мәлімдемеде бірқатар рұқсат етілмеген фирмалар футбол клубтарының беделін пайдаланып, тәжірибесіз жанкүйерлерді нысанаға алып отырғаны айтылған. Қадағалау органы бұл компаниялардың британдық заңнаманы бұзуы мүмкін екенін және олармен жұмыс істейтін пайдаланушылардың барлық қаражатынан айырылу қаупі бар екенін хабарлады.

Реттеуші тікелей футбол клубтарына хат жолдап, лицензиясыз қаржылық серіктестердің жанкүйерлерге зиян келтіріп қана қоймай, клубтардың өздерін де заңды жауапкершілікке, ақша жылыстату қаупіне және елеулі бедел жоғалтуға душар етуі мүмкін екенін ескертті. Клубтардан әрбір демеушіні мұқият тексеру (due diligence) талап етілуде.

Қазіргі уақытта көптеген криптобрендтер футбол нарығына белсенді түрде енуде. Мысалы, «Вулверхэмптон Уондерерс» клубымен серіктес LAK3 Company қазірдің өзінде FCA-ның рұқсат етілмеген фирмалар «қара тізіміне» енгізілген. Сондай-ақ, «Челси» және «Манчестер Ситимен» серіктес BingX және OKX платформаларының FCA тізілімінде тіркелмегені белгілі болды.

FCA 2027 жылға қарай криптоактивтер бойынша ережелерді одан әрі қатаңдатуды жоспарлап отыр. Реттеуші стадиондар мен футболкалардағы бөлшек сауда платформаларының жарнамасын бақылау арқылы жоғары қауіпті қаржылық промоакцияларды шектеуді мақсат еткен.

FCAАнглия Премьер-лигасыКриптоИнвестицияБлокчейн
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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