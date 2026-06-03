HOHAN жүк көлігі несие қарызы себебінен аукционға шығарылды
Несие қаражаты – банктердің кәсіпкерлерге немесе азаматтарға мақсатты жобаларды жүзеге асыру, жұмыс ауқымын кеңейту және кәсіпкерлікті дамыту үшін беретін инвестициясы және оны уақтылы өтеу талап етіледі.
Несие қаражаты уақтылы өтелмеген жағдайда, банктер сотқа жүгінуге мәжбүр болады. Соттар өз кезегінде берешекті өндіріп алу үшін Мәжбүрлеп орындау бюросының органдарына жолдайды.
Мысалы, Гүлістан ауданаралық экономикалық сотының шешіміне сәйкес, Бюроның Сырдария облыстық басқармасы борышкер «B.G.» ЖШС-тен өндіріп алушы «Ипотека банк» пайдасына 1,8 млрд сом несие қарызын өндіріп алу бойынша атқарушылық іс-әрекеттер жүргізді.
Атқарушылық іс-әрекеттер нәтижесінде борышкер ЖШС-ке тиесілі «HOHAN» маркалы жүк көлігі тұтқындалып, 360 млн сом бастапқы бағамен аукцион саудасына шығарылды.
Сатылымнан түскен қаражат несие қарызын өтеуге бағытталады.
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