Гвардиола Абдуқодір Хусановты Кайл Уокермен салыстырды
«Манчестер Ситидің» бас бапкері Пеп Гвардиола Өзбекстан ұлттық құрамасының қорғаушысы Абдуқодір Хусанов туралы тағы да жылы пікір білдірді. Испаниялық маман өзбек футболшысының әмбебаптығын, физикалық күшін және алаңды көре білу қабілетін ерекше атап өтті.
Гвардиола Хусановты қорғаныс шебінде әртүрлі позицияларда ойнай алатын футболшы ретінде бағалады. Оның пікірінше, Абдуқодір орталық қорғаныста да, қорғаныстың барлық дерлік нүктелерінде де тиімді ойнай алады. Тек сол қапталдағы қорғаушы позициясы бұдан тыс қалуы мүмкін.
«Ол орталықта да, қорғаныс шебінің барлық дерлік позицияларында да ойнай алады, сол қаптал қорғаушысынан басқа десем болады», — деді Гвардиола.
Бұл баға Хусановтың «Манчестер Ситиде» қаншалықты маңызды футболшыға айналып келе жатқанын көрсетеді. Себебі Пеп Гвардиола сияқты тактикалық детальдарға үлкен мән беретін бапкер үшін әмбебап қорғаушы өте құнды. Мұндай футболшы бапкерге әртүрлі ойын жоспарларын қолдануға, қарсыласқа қарай схеманы өзгертуге және құрамдағы тепе-теңдікті сақтауға мүмкіндік береді.
Испаниялық маман Хусановтың алаңды көре білу қабілетіне де ерекше тоқталды. Бұл қорғаушы үшін өте маңызды қыр. Себебі қазіргі заманғы футболда қорғаушы тек допты қайтарумен немесе жекпе-жекте жеңумен шектелмейді. Ол жағдайды алдын ала оқи білуі, доппен дұрыс шешім қабылдауы және команданың шабуылға шығу процесіне де қатысуы керек.
«Оның алаңды көре білу қабілеті керемет, ол сенімді, тұрақты және физикалық жағынан өте күшті», — деп атап өтті Гвардиола.
Бұл сөздер Хусанов үшін үлкен мойындау. Себебі «Манчестер Ситиде» тұрақты ойнау үшін футболшы тек физикалық жағынан мықты емес, сонымен қатар ақылды, жылдам ойлайтын және тактикалық сауатты болуы керек. Гвардиола дәл осы қасиеттерді Абдуқодірден көріп отырғанын ашық айтуда.
Ең назар аударарлық жайт – Пеп Гвардиоланың Хусановты ең үздік кезеңіндегі Кайл Уокермен салыстыруы. Уокер көп жылдар бойы «Манчестер Сити» қорғанысында жылдамдығымен, физикалық қуатымен, жекпе-жектердегі сенімділігімен және маңызды ойындардағы тұрақтылығымен ерекшеленген.
«Ең үздік кезеңіндегі Кайл Уокер сияқты», — деді Гвардиола.
Мұндай салыстыру жай ғана мақтау емес. Кайл Уокер Пеп жүйесіндегі ең маңызды қорғаушылардың бірі болды. Ол жылдам шабуылшыларға қарсы күресте, қорғаныстағы бос аймақтарды жабуда және команда тепе-теңдігін сақтауда үлкен рөл атқарды. Хусановты дәл осындай футболшымен салыстыру оның әлеуетінің қаншалықты жоғары бағаланатынын көрсетеді.
Абдуқодір Хусановтың Англия футболына бейімделуі өзбек жанкүйерлері үшін ерекше мақтаныш көзіне айналуда. АПЛ сияқты физикалық және тактикалық талаптары жоғары чемпионатта өз орнын табу кез келген футболшы үшін оңай емес. Әсіресе, «Манчестер Сити» сияқты жоғары стандарттары бар клубта бапкер сеніміне ие болу үлкен еңбекті талап етеді.
Хусанов қысқа уақыт ішінде өзінің күшті жақтарын көрсетіп келеді. Оның физикалық дайындығы, жылдамдығы, қарсылас шабуылдарын оқуға ұмтылысы және алаңдағы сенімді әрекеттері бапкерлер штабы тарапынан жоғары бағалануда.
Әрине, Абдуқодір әлі өсу үстінде. Алдында әлі көптеген ойындар, үлкен сынақтар және одан да мықты қарсыластар бар. Бірақ Гвардиоланың мұндай пікірлері футболшының дұрыс жолда екенін көрсетеді. Пеп сияқты маманнан мақтау есту – кез келген футболшы үшін үлкен мотивация.
Өзбекстан ұлттық құрамасы үшін де Хусановтың бұл деңгейге жетуі өте маңызды. Әлем чемпионаты қарсаңында қорғаныс шебінде жоғары деңгейлі, халықаралық тәжірибесі бар футболшының болуы Каннаваро командасына үлкен сенім сыйлайды.
Португалия, Колумбия және Конго ДР сияқты мықты қарсыластарға қарсы ойындарда Хусановтың физикалық күші, жылдамдығы және жағдайды оқу қабілеті өте қажет болады. Мундиальда әрбір эпизод шешуші маңызға ие. Мұндай сәтте үлкен клубта шыңдалып жүрген қорғаушының тәжірибесі алтынға тең.
Гвардиоланың Хусановты Кайл Уокермен салыстыруы өзбек футболы үшін де үлкен оқиға. Бұл жай ғана бір футболшы туралы пікір емес, Өзбекстаннан шыққан қорғаушының әлемдік футболда қандай деңгейде мойындалып жатқанының белгісі.
Абдуқодір Хусанов әлі карьерасының маңызды кезеңінде тұр. Бірақ оның айналасындағы қошемет күн санап артып келеді. Ендігі басты міндет – осы сенімді алаңда үнемі дәлелдеу, тұрақтылықты сақтау және одан да биік шыңдарға ұмтылу.
Өзбек футболшысы туралы Пеп Гвардиоланың осындай сөз айтуы – үлкен жетістік. Енді Хусанов үшін жаңа кезең басталуда: ол тек талант ретінде емес, «Манчестер Сити» жүйесінде маңызды рөл атқара алатын қорғаушы ретінде қарастырылуда.
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