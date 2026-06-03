Volga бренді өндірісті жергіліктілендіруге 60 млрд рубль инвестиция салады
Volga брендін жаңғырту жобасы жаңа кезеңге өтті. «Жеңіл автомобильдер өндірісі» (PLA) компаниясы Ресей Өнеркәсіп және сауда министрлігімен жасалған 10 жылдық арнайы инвестициялық келісімшарт аясында модельдік қатарды жергіліктілендіруге кемінде 60 млрд рубль бағыттауды жоспарлап отыр. Бұл туралы Ixbt.com хабар береді.
Қазіргі уақытта бренд желісі K40 және K50 кроссоверлерін, сондай-ақ C50 седанын қамтиды. Барлық модельдер Geely Atlas, Geely Monjaro және Geely Preface платформалары негізінде жасалған. Өндіріс бұрын Volkswagen және Skoda автомобильдері құрастырылған Төменгі Новгородтағы зауытта ұйымдастырылған, оның қуаты жылына 110 мың автомобильге арналған.
Жоба аясында тек ірі тораптық құрастырумен шектелмей, іштен жану қозғалтқыштары мен автоматты беріліс қорабын (АКПП) өндіруді игеру көзделген. Компания өз инженерлік шешімдерін дамытуды және жергілікті бөлшектер базасын қалыптастыруды мақсат еткен.
Сарапшылардың пікірінше, жобаның ауқымы мен жергіліктілендіру деңгейін ескерсек, нақты инвестиция көлемі жарияланған 60 млрд рубльден айтарлықтай көп болуы мүмкін. Қазіргі уақытта дилерлік орталықтарда жүздеген дайын автомобиль сатылымның басталуын күтуде.
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