Өзбекстанда балаларға арналған қауіпті ойыншықтардың сатылып жатқаны анықталды

·283·Қоғам
Өзбекстанда балаларға арналған қауіпті ойыншықтардың сатылып жатқаны анықталды

талаптарға сәйкес келмейтіні анықталды. Мамандар жүргізген зертханалық тексерулер нәтижесінде бірқатар өнімнен балалар денсаулығына қауіп төндіруі мүмкін кемшіліктер анықталды.

Техникалық реттеу саласындағы бақылау инспекциясының Жызақ облыстық бөлімі мен санитарлық қызмет мамандарының қатысуымен жүргізілген бақылау сатып алулары барысында Қытайда шығарылған бірнеше ойыншық үлгісі зерттелді.

Тексеруге алынған «Эластикалық спиральді доп», «Pinch» сауда белгісімен шығарылған мысық табаны пішіндес ойыншық және Avengers суперқаһармандарының өнімдері арнайы зертханаларда сынақтан өтті.

Талдаулар барысында өнімдерде өткір химиялық иістің бар екені, сыртқы қаптаманың ылғалға төзімсіздігі, ұсақ бөлшектердің жеткілікті деңгейде бекітілмегені және механикалық әсерге шыдамайтыны анықталды. Сондай-ақ, кейбір үлгілерде формальдегид мөлшерінің белгіленген нормадан асып түскені тіркелді.

Мамандардың атап өтуінше, формальдегид тыныс алу жүйесіне, көзге және теріге кері әсер етуі мүмкін. Бұл зат аллергиялық жағдайларды тудыруы және балалар денсаулығына елеулі қауіп төндіруі ықтимал.

Сонымен қатар, ойыншықтардағы ұсақ бөлшектердің оңай ажырауы кішкентай балалар үшін тағы бір қауіп факторы ретінде бағалануда. Себебі мұндай бөлшектерді жұтып қою немесе жарақат алу қаупі бар.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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