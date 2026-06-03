Yandex ID сервистер хабарландыруларын басқаруға арналған бірыңғай орталықты іске қосты
Yandex командасы пайдаланушыларға компания сервистерінен келетін барлық хабарландыру түрлерін орталықтандырылған түрде басқаруға мүмкіндік беретін жаңа құралды ұсынды. Енді Yandex ID жеке кабинетінде бір бетте қай сервистердің хабар жіберу құқығы бар екенін көруге және оларды баптауға болады. Бұл туралы Ixbt.com хабар береді.
Жаңа функция арқылы пайдаланушылар «Деректер» => «Сервистермен байланыс» бөліміне өтіп, Plus, Алиса немесе Музыка сияқты әрбір жеке өнім үшін өзіне ыңғайлы байланыс арналарын (push-хабарландырулар, электрондық пошта, қоңыраулар немесе SMS) таңдай алады. Сонымен қатар, қосымшалардың ішіндегі стандартты баптаулар да күшінде қалады.
Жаңа орталық сондай-ақ аккаунт қауіпсіздігін бақылау мүмкіндігін береді. Онда профиль қорғанысына қатысты хабарландырулар келетін құрылғылар тізімі көрсетіледі. Егер тізімде ескі немесе таныс емес құрылғы анықталса, оны тікелей интерфейс арқылы Yandex ID жүйесінен ажыратуға болады.
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