Астрономдар ғарыштағы жұмбақ радиосигналдардың табиғатын анықтады
Халықаралық астрономдар тобы соңғы жылдардағы ең ерекше ғарыштық құбылыстардың бірі — ұзақ мерзімді радиотранзиенттердің сырын шешуге жақындады. Бұл сирек кездесетін радиожиілік көздері бірнеше минуттан бірнеше сағатқа дейінгі нақты уақыт аралығында жарқыраулар тудырады. 2022 жылы осындай алғашқы нысан табылғаннан бері ғалымдар бар-жоғы оншақты осындай көзді анықтай алды. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды .
Nature Astronomy журналында жарияланған жаңа зерттеу осы санаттың ең танымал өкілдерінің бірі — ASKAP J1745 нысанына арналған. Австралияның Australian Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP) радиотелескопы арқылы табылған бұл нысанды зерттеу үшін ғалымдар радио диапазон мен рентген сәулелері деректерін біріктірді. Бұл әдіс болып жатқан процестердің толық көрінісін жасауға мүмкіндік берді.
Нәтижелер ASKAP J1745-тің үлкен ықтималдықпен катаклизмалық айнымалы жұлдыз — құрамында ақ ергежейлі жұлдызы бар тығыз қосарлы жүйе екенін көрсетті. Ақ ергежейлі жұлдыз серіктес жұлдызынан заттарды өзіне тартады. Осы заттардың құлауы нәтижесінде рентген сәулеленуі түрінде энергия бөлінеді. Радиосигналдар жүйедегі күшті магниттік өрістермен зарядталған бөлшектердің өзара әрекеттесуі нәтижесінде пайда болады.
Зерттеушілердің айтуынша, мұндай жұлдыздардың магниттік өрістері МРТ аппаратының магниттік өрісінен мыңдаған есе күшті болуы мүмкін. Бұл жағдай қосарлы жүйе компоненттері арасындағы тұрақты зат ағынымен бірге ерекше периодты радио жарқырауларға жағдай жасайды. ASKAP J1745 нысаны алғаш рет тек радиосигналдар арқылы ғана емес, сонымен қатар оптикалық диапазон мен рентген сәулелері арқылы да сенімді түрде анықталды.
Ғалымдар ASKAP J1745 нысанын ежелгі Мысыр иероглифтерін түсінуге көмектескен Розетта тасына теңеуде. Егер бұл ұқсастық расталса, бұл нысанды тереңірек зерттеу бірнеше жыл бұрын ашылған мүлдем жаңа ғарыштық құбылыстар класын түсіну үшін кілт болуы мүмкін.
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