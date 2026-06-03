Carvana Джефф Безос қолдаған Slate Auto стартапымен серіктестік орнатады

·55·Технология
Carvana Джефф Безос қолдаған Slate Auto стартапымен серіктестік орнатады

Онлайн автомобиль саудасымен айналысатын Carvana компаниясы Джефф Безос қаржыландыратын Slate Auto электромобиль стартапына инвестиция салу мүмкіндігін иеленді. TechCrunch басылымы қол жеткізген құжаттарға сәйкес, Carvana 2025 жылы осы стартап акцияларын сатып алу құқығын беретін варрантқа ие болды. Бұл мәміле Slate Auto-ның 650 миллион долларлық C сериялы инвестициялық раундын қалыптастырып жатқан кезеңіне тұспа-тұс келді. Бұл туралы Techcrunch.com хабарлайды .

Бұл серіктестік Carvana компаниясының жаңа автомобильдер нарығына шығу стратегиясының бір бөлігі ретінде қарастырылуда. Wall Street Journal мәліметінше, компания АҚШ бойынша бірнеше Stellantis дилерлік орталығын сатып алған. Carvana бас директоры Эрни Гарсия III жақында өткен есептік жиында жаңа автомобильдер саудасы туралы сұраққа жауап бере отырып, инвесторларды жаңалықтарды күтуге шақырды.

Алдағы апталарда Slate Auto өзінің қолжетімді электромобилі үшін түпкілікті бағаларды жариялауды және қайтарылмайтын алдын ала тапсырыстарды қабылдауды жоспарлап отыр. Шамамен 20 000 доллар шамасында бағаланатын бұл электромобиль жыл соңына дейін тұтынушыларға жеткізіледі деп күтілуде. Tesla мен Rivian сияқты, Slate те дәстүрлі дилерлік желілерден бас тартып, тікелей сату жүйесін енгізуді көздеп отыр.

Қызықты дерек: Carvana мен Slate Auto ортақ инвесторлар арқылы да байланысты. Guggenheim Partners басшысы Марк Уолтер екі компанияда да ірі үлеске ие. Carvana арқылы сату Slate Auto үшін логистикалық мәселелерді шешуде және брендті танымал етуде маңызды рөл атқаруы мүмкін.

CarvanaSlate AutoJeff BezosЭлектромобильТехнология
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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