Meta өзінің Supernatural фитнес ойынын тәуелсіз компанияға айналдырды

·58·Технология
Meta өзінің Supernatural фитнес ойынын тәуелсіз компанияға айналдырды

Meta компаниясының метавәлемді танымал ету әрекеттері күтілген нәтиже бермесе де, Supernatural VR фитнес ойыны бұл саладағы ең табысты жобалардың біріне айналды. Жаттығуларды қызықты әрі ыңғайлы еткен бұл қосымшаның пайдаланушылары енді алаңдамаса болады: жоба жабылмайды. Meta 2023 жылы бұл ойынды жасаған Within студиясын шамамен 400 миллион долларға сатып алу үшін сегіз айлық антимонополиялық күрес жүргізген болатын. Бұл туралы Techcrunch.com хабарлайды .

Алайда, осыншама күш-жігер мен FTC-мен соттасудан кейін Meta өз VR командасының басым бөлігін қысқартып, бірнеше жылдан соң жаңа контент қосуды тоқтататынын мәлімдеді. Бұл шешім Supernatural пайдаланушыларының наразылығын тудырды. Meta шешімін қайта қарап, сирек қадамға барды: Supernatural командасына тәуелсіз компания ретінде бөлініп шығуға рұқсат берді.

Жаңадан құрылған Supernatural Health компаниясы осы жылдың соңынан бастап қосымшаны басқаруды өз қолына алады. Компания сайтында көрсетілгендей, ойын бұрынғы жаттықтырушылары мен ерекше стилін сақтап қалады. Жобаны оның алғашқы негізін қалаушылар басқарады. Бұл Meta ұсынған ресурстар арқылы өсу кезеңінен өткен жобаның заңды әрі оң нәтижесі ретінде бағалануда.

Пайдаланушылар бұл жаңалықты үлкен қуанышпен қабылдады. Көпшілік Meta жобаны тек жою үшін сатып алды деп алаңдаған еді. Енді Supernatural тәуелсіз команданың бақылауында дамуын жалғастырады, бұл ірі технологиялық алпауыттар сатып алып, кейіннен жауып тастаған көптеген стартаптардың тағдырынан өзгеше, оң жағдай болып табылады.

MetaSupernaturalVRТехнологияСтартап
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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