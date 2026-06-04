Substack авторларға арналған Reply Rules функциясын іске қосты
Сәрсенбі күні Substack платформасы авторларға өз аудиториясымен қарым-қатынасты жақсырақ бақылауға мүмкіндік беретін жаңа «Reply Rules» функциясын жариялады. Бұл құралдың көмегімен контент жасаушылар өз посттарына, Notes немесе Chat бөлімдеріндегі пікірлерге арнайы ережелер белгілей алады. Мысалы, авторлар жасанды интеллект жасаған «AI slop» мәтіндерге, балағат сөздерге тыйым сала алады немесе тіпті пікірлерді тек хайку жанрында жазуды талап ете алады. Бұл туралы Techcrunch.com хабар береді.
Substack-тің түсіндіруінше, жүйе пайдаланушылардың әрекеттерінен, соның ішінде қай жауаптардың жасырылып жатқанынан үйренеді және автордың қалауына сәйкес келмейтін пікірлерді автоматты түрде сүзеді. Авторлар жасырылған пікірлерді көру құқығына ие және егер ойлары өзгерсе, оларды қайтадан көрінетін ете алады. Қазіргі уақытта Reply Rules функциясы барлық ағылшын тіліндегі басылымдар үшін қолжетімді.
Платформа әрқашан орталықтандырылмаған модерация тәсілін ұстанып келеді, яғни жазушылар өз қауымдастықтарын өздері бақылайды. Авторларда посттарды құлыптау, пікірлерді өшіру және пайдаланушыларды бұғаттау сияқты құралдар бұрыннан бар еді. Жаңа функция әрбір пікірді қолмен тексеру қажеттілігін азайтады деп күтілуде.
Айта кету керек, Substack өзінің модерация саясаты, әсіресе өте оңшыл басылымдарға қатысты жұмсақтығы үшін сынға ұшырады. Сыншылардың пікірінше, мұндай тәсіл зиянды риториканың дамуына жол ашады. Substack өз кезегінде әртүрлі онлайн мәдениеттердің гүлденуі үшін ең жақсы жағдай жасауға тырысып жатқанын және бұл жолда қиын шешімдерге тап болып отырғанын атап өтті.
Биыл Substack бірқатар жаңартуларды жүзеге асырды. Атап айтқанда, авторларға арналған видео жазу және жариялау студиясы, сондай-ақ жазылушыларға видео посттар мен тікелей эфирлерді теледидардан көруге мүмкіндік беретін TV app қосымшасы іске қосылды.
…