Substack авторларға арналған Reply Rules функциясын іске қосты

·35·Технология
Substack авторларға арналған Reply Rules функциясын іске қосты

Сәрсенбі күні Substack платформасы авторларға өз аудиториясымен қарым-қатынасты жақсырақ бақылауға мүмкіндік беретін жаңа «Reply Rules» функциясын жариялады. Бұл құралдың көмегімен контент жасаушылар өз посттарына, Notes немесе Chat бөлімдеріндегі пікірлерге арнайы ережелер белгілей алады. Мысалы, авторлар жасанды интеллект жасаған «AI slop» мәтіндерге, балағат сөздерге тыйым сала алады немесе тіпті пікірлерді тек хайку жанрында жазуды талап ете алады. Бұл туралы Techcrunch.com хабар береді.

Substack-тің түсіндіруінше, жүйе пайдаланушылардың әрекеттерінен, соның ішінде қай жауаптардың жасырылып жатқанынан үйренеді және автордың қалауына сәйкес келмейтін пікірлерді автоматты түрде сүзеді. Авторлар жасырылған пікірлерді көру құқығына ие және егер ойлары өзгерсе, оларды қайтадан көрінетін ете алады. Қазіргі уақытта Reply Rules функциясы барлық ағылшын тіліндегі басылымдар үшін қолжетімді.

Платформа әрқашан орталықтандырылмаған модерация тәсілін ұстанып келеді, яғни жазушылар өз қауымдастықтарын өздері бақылайды. Авторларда посттарды құлыптау, пікірлерді өшіру және пайдаланушыларды бұғаттау сияқты құралдар бұрыннан бар еді. Жаңа функция әрбір пікірді қолмен тексеру қажеттілігін азайтады деп күтілуде.

Айта кету керек, Substack өзінің модерация саясаты, әсіресе өте оңшыл басылымдарға қатысты жұмсақтығы үшін сынға ұшырады. Сыншылардың пікірінше, мұндай тәсіл зиянды риториканың дамуына жол ашады. Substack өз кезегінде әртүрлі онлайн мәдениеттердің гүлденуі үшін ең жақсы жағдай жасауға тырысып жатқанын және бұл жолда қиын шешімдерге тап болып отырғанын атап өтті.

Биыл Substack бірқатар жаңартуларды жүзеге асырды. Атап айтқанда, авторларға арналған видео жазу және жариялау студиясы, сондай-ақ жазылушыларға видео посттар мен тікелей эфирлерді теледидардан көруге мүмкіндік беретін TV app қосымшасы іске қосылды.

SubstackТехнологияМодерацияӘлеуметтік ЖеліКонтент
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Xiaomi батарея жағдайын көрсететін арзан пауэрбанк шығардыБүгін, 08:52Starlink алаяқтарға қарсы күрес бастады: терминалдар бүкіл әлем бойынша өшіріледіБүгін, 08:28Ғарыштан түсірілген таңғажайып суреттер: Ғарышкерлер Жерді төрт рет айналып шықтыБүгін, 07:53Төрт 50 МП камера және 6500 мА·сағ батарея: Motorola Edge 70 Pro+ таныстырылдыБүгін, 07:25iPhone пайдаланушылары Max мессенджерінде хабарландырусыз қалдыБүгін, 07:22
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Технология жаңалықтар

Google жасанды интеллекті неге өз атауын дұрыс жаза алмайды?
Ғалымдар адам шашынан 10 мың есе жұқа күн элементтерін жасады
Honor 600 Super Edition және Honor 600 Pro таныстырылым алдында жарияланды
Honor 600 Pro Қытайда таныстырылды: 200 Мп камера және 8000 мАч аккумулятор
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera jäne 8600 mAs akkumulyatorymen
Марс топырағынан құрылыс материалын жасайтын микробтар анықталды
Xiaomi Air смартфоны тоқтатылды: 200 Мп камера және өте жұқа корпус
iPhone 18 Pro түстері белгілі болды: қою шие түсі басты трендке айналады