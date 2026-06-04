Alphabet компаниясы Google AI үшін рекордтық 85 миллиард доллар жинады

·47·Технология
Alphabet компаниясы Google AI үшін рекордтық 85 миллиард доллар жинады

Alphabet компаниясының 85 миллиард долларлық акциялар саудасы инвесторлардың жасанды интеллект (ЖИ) технологияларына деген қызығушылығының қаншалықты жоғары екенін көрсетті. Бастапқыда компания 40 миллиард долларлық әртүрлі құнды қағаздарды сатуды жоспарлаған еді, бірақ сұраныс күтілгеннен әлдеқайда жоғары болғандықтан, бірінші кезеңнің өзінде 45 миллиард доллар тартылды. Бұл туралы бас директор Сундар Пичаи X платформасындағы парақшасында хабарлады. Бұл туралы Techcrunch.com хабар береді.

Бұл ірі мәмілеге Уоррен Баффет басқаратын Berkshire Hathaway компаниясы да қатысып, 10 миллиард долларлық акцияларды сатып алды. Alphabet келесі тоқсанда тағы 40 миллиард долларлық акцияларды сатуды жоспарлап отыр. Жалпы 85 миллиард долларлық көрсеткіш 2010 жылы Бразилияның Petroleo Brasileiro SA компаниясы орнатқан 70 миллиард долларлық рекордты жаңартты.

Тартылған қаражат толығымен ЖИ бағытын дамытуға жұмсалады. Сундар Пичайдың атап өтуінше, бұл инвестициялық стратегия кәсіпорындар мен тұтынушылар тарапынан артып келе жатқан сұранысты қанағаттандыруға бағытталған. Google I/O конференциясында хабарланғандай, компания жыл соңына дейін ЖИ инфрақұрылымы мен деректер орталықтары үшін 180-190 миллиард доллар шамасында капитал шығындарын жүзеге асыруды көздеп отыр.

Alphabet-тің жетістігі бүкіл ЖИ нарығы үшін оң сигнал болып табылады. Бұл жағдай Anthropic, OpenAI және тіпті SpaceX сияқты компаниялардың болашақ IPO процестеріне жол ашады. Институционалдық инвесторлар жасанды интеллект саласына ірі қаражат салуға дайын екендіктерін көрсетті.

Алдағы бес жыл ішінде ЖИ саласына шамамен 8 триллион доллар көлемінде инвестиция салынады деп күтілуде. Мұндай ауқымды қаражат компания кірістері, несиелер және акциялар саудасы есебінен қалыптасуы тиіс. Қазіргі уақытта негізгі мәселе — қоғамдық нарықтардың ұзақ уақыт бойы осындай үлкен көлемдегі инвестицияларды қабылдауға дайындығында болып отыр.

AlphabetGoogleЖасанды ИнтеллектИнвестицияSundar Pichai
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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