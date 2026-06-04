Батареялар өздігінен бөлшектенеді: аккумуляторларға арналған жаңа технология

·37·Технология
Батареялар өздігінен бөлшектенеді: аккумуляторларға арналған жаңа технология

Аккумуляторлар өнеркәсібі мен Embodied AI жүйелері тек деректерге негізделген тәсілдердің шектеулеріне тап болуда. Жүйелер күрделене түскен сайын өндірушілер гибридті парадигмаға — физикалық модельдер мен деректерді оңтайландырудың ұштастығына көшуде. Инженерлер SEI қабатының өсуі сияқты негізгі электрохимиялық модельдерді пайдаланып, жүздеген нақты сынақ нәтижесінде параметрлерді нақтылауда. Бұл әдіс батареялардың қызмет ету мерзімін болжау дәлдігін ±20%-дан ±5%-ға дейін арттыруға мүмкіндік берді. Бұл туралы Ixbt.com хабар береді.

Алайда, симуляциялық жобалауға көшу кезінде іргелі мәселе туындайды: ең дәл модельдердің өзі нақты үлгілерде физикалық тексеруді қажет етеді. Қолданыстағы BMS (Battery Management System) жүйелері элементтерді зақымдамай бөлшектеу және ішкі талдау жүргізу орнын баса алмайды. Дәстүрлі әдістерде қолданылатын желімдер батареяны ашу кезінде ішкі кернеуді өзгертіп, интерфейстерді бұзады және термиялық қызып кету сияқты қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін.

Осы мәселенің шешімі ретінде Electrically Debondable Tape — төмен кернеу (10–50 В) берілгенде жабысқақ қасиетін жоғалтатын арнайы таспа технологиясы әзірленді. Бұл материал аккумулятор құрылымын қауіпсіз бөлшектеуге және элементтердің тозуы туралы нақты деректер алуға мүмкіндік береді. Алынған деректер кейіннен AI модельдерін жетілдіру және болжау сапасын арттыру үшін қызмет етеді.

Жаңа технология робототехника, дрондар және электромобильдерге қызмет көрсетуде қауіпсіздікті арттыру құралы ретінде қарастырылуда. Сондай-ақ, оның қайта өңдеу экономикасында да әлеуеті зор: батареяның қызмет мерзімі аяқталған соң, басқару жүйесінің командасымен роботтандырылған желілер элементтерді автоматты түрде бөлшектей алады. Fonitaniya компаниясы бұл әзірлемелерді жоғары энергия сыйымдылығы мен қауіпсіз кәдеге жарату арасындағы тепе-теңдікті қамтамасыз ететін болашақ инфрақұрылымы ретінде ұсынады.

ТехнологияАккумуляторAIИнновацияЭнергетика
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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