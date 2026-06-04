Google өміріңізді мультфильмге айналдыратын Dreambeans қосымшасын ұсынды

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Google өміріңізді мультфильмге айналдыратын Dreambeans қосымшасын ұсынды

Google Labs эксперименттік өнімдер тобы iOS және Android пайдаланушыларына арналған жасанды интеллектке негізделген жаңа Dreambeans қосымшасын іске қосты. Ерекше атауы бар бұл бағдарлама пайдаланушының күнделікті өмірін талдап, оны анимациялық әңгімелер түрінде ұсынады. Жоба жетекшісі Гёзде Ознурдың айтуынша, қосымша Google сервистеріндегі деректерді пайдаланып, пайдаланушыға арнайы иллюстрацияланған ұсыныстар жасайды. Бұл туралы Techcrunch.com хабарлайды .

Dreambeans пайдаланушының рұқсатымен Gmail, Calendar, Photos, YouTube және Іздеу тарихы сияқты қосымшалардағы деректерді біріктіреді. Мысалы, егер күнтізбеңізде күшік сатып алу жоспарланса, қосымша үй жануарымен өмір сүру бойынша қызықты кеңестерді мультфильм стилінде көрсетеді. Сондай-ақ ол сіз тұратын аймақтағы жаңа кофеханалар немесе сізді қызықтыруы мүмкін іс-шаралар туралы да әңгімелеп бере алады.

Қосымшаның ерекшелігі сол, ол шексіз контент айналдыру (думскроллинг) әдетімен күресуге арналған. Dreambeans күніне тек 10-нан 14-ке дейінгі шектеулі әңгімелер жиынтығын ұсынады. Бұл пайдаланушыны қосымшада ұзақ отырмауға және алынған идеялар негізінде нақты өмірде белсенді болуға ынталандырады.

Құпиялылық мәселесіне келсек, Google бұл деректердің тек пайдаланушының өзіне ғана көрінетінін және қауіпсіз екенін атап өтеді. Пайдаланушылар кез келген уақытта өз деректерін өшіре алады немесе қосымшаға қай сервистерді қосуды өздері таңдай алады. Ерекше атау жүйенің пайдаланушы ұйықтап жатқанда деректерді өңдеу мүмкіндігіне сілтеме жасайды.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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