Uber деректер жинау үшін 500 арнайы көлікті жолға шығарады

·201·Технология
Uber деректер жинау үшін 500 арнайы көлікті жолға шығарады

Сәрсенбі күні Uber компаниясы нақты өмірдегі жүргізу деректерін жинауға арналған жаңа прототип көлікті таныстырды. Бұл деректерді компанияның Avride, Waymo және WeRide сияқты өсіп келе жатқан автономды көлік серіктестері пайдалануы жоспарлануда. Сыртқы түрі қарапайым Hyundai Ioniq 5 моделі төбесі мен бүйірлерінде орналасқан көптеген сенсорлармен жабдықталған. Бұл туралы Techcrunch.com хабар береді.

Бұл жоба Uber үшін бірнеше маңызды кезеңді білдіреді. Бұл компания 2020 жылы өздің автономды жүргізу бөлімін Aurora компаниясына сатқаннан бері өзі (серіктес көмегімен) жинаған алғашқы көлік. Сондай-ақ, бұл осы жылдың басында құрылған AV Labs бөлімінің жетістігі болып табылады, ол сенсорлармен жабдықталған Uber көліктері арқылы деректер жинауға және оларды 30-дан астам технологиялық серіктеспен бөлісуге қызмет етеді.

Uber ағымдағы жылдың соңына дейін бүкіл әлем бойынша 500 осындай Hyundai электромобилін іске қосуды жоспарлап отыр. Бұл автопарк роботаксилер үшін айына 2 миллион миль қашықтықтағы жоғары дәлдіктегі деректерді жинау мүмкіндігіне ие болады. Жаз мезгіліне дейін 50 осындай көліктің жолға шығуы күтілуде.

Техникалық тұрғыдан Ioniq 5 модельдері 14 камера, 8 қатты денелі лидар сенсоры және 9 радармен жабдықталған. Барлық жиналған деректер NVIDIA Dual Drive Thor автономды көлік компьютері арқылы өңделеді. Uber серіктестердің қажеттіліктеріне қарай сенсорлар жиынтығын болашақта жаңартып отыратынын мәлімдеді.

Компанияның негізгі мақсаты — автономды жүргізу үшін әлемдегі ең әртүрлі географиялық оқу деректер базасын құру. Сәтті жүзеге асырылса, бұл деректер жиынтығы серіктестерге өздігінен басқарылатын бағдарламалық қамтамасыз етуді оқыту үшін уақыт бойынша синхрондалған 360 градустық көріністі ұсынады.

UberHyundaiNVIDIAАвтономды КөліктерТехнология
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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