Қорғаныс технологиялары саласы инвестицияға толды: кім аман қалады

·71·Технология
Қорғаныс технологиялары саласы инвестицияға толды: кім аман қалады

Қазіргі уақытта қорғаныс технологиялары (Defense Tech) саласы бұрын-соңды болмаған деңгейде дамып жатыр. Anduril және Mach Industries сияқты компаниялар өз құнын сәйкесінше екі және төрт есе арттыруға қол жеткізді. АҚШ үкіметі қорғаныс бюджетін 40%-ға арттыруды ұсынып отыр, бұл салаға жаңа инвестициялардың ағылуына негіз болуда. Бұл туралы Techcrunch.com хабарлайды .

Жаңа стартаптар толқыны мемлекеттік келісімшарттар үшін күреске түскенімен, сала сарапшылары барлық жобалардың сәттілікке жете бермейтінін ескертуде. Anduril жобасына алғашқы болып инвестиция салған XYZ Venture Capital негізін қалаушы Росс Фубини көптеген компаниялардың прототип кезеңінен нақты өндірістік келісімге өту кезіндегі «Өлім алқабында» (Valley of Death) жойылып кететінін атап өтті.

TechCrunch басылымының Equity подкастында Ребекка Беллан мен Росс Фубини қорғаныс технологиялары нарығындағы аман қалу факторларын талқылады. Бұрынғы Palantir қызметкерлері желісіне негізделген және қазір 2 миллиард долларлық активтерді басқаратын XYZ Venture Capital басшысы қандай стартаптардың ұзақ мерзімді болашағы бар екенін түсіндірді.

Бұл қызықты сұхбатты толығымен YouTube, Apple Podcasts, Overcast және Spotify платформаларында тыңдауға болады. Сондай-ақ, Equity жобасының соңғы жаңалықтарын X және Threads әлеуметтік желілеріндегі @EquityPod парақшасы арқылы қадағалай аласыз.

Defense TechAndurilСтартаптарИнвестицияАҚШ
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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