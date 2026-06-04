Lovable және Google Cloud ынтымақтастықты кеңейту туралы келісімге қол қойды
Стокгольмде орналасқан жылдам өсіп келе жатқан Lovable стартапы Google Cloud-пен көп жылдық стратегиялық серіктестік келісіміне қол қойды. Осы келісім аясында Lovable бұлттық инфрақұрылымы мен жасанды интеллект мүмкіндіктерін бес есе арттыруды жоспарлап отыр. Келісімнің қаржылық мәліметтері жарияланбаса да, инсайдерлер мұны Lovable үшін Google экожүйесіндегі үлкен серпіліс деп бағалауда. Бұл туралы Techcrunch.com хабарлайды .
Жаңа келісімге сәйкес, Lovable Anthropic компаниясының Claude модельдері мен Google-дың жеке Gemini модельдеріне кеңейтілген қолжетімділікке ие болады. Әсіресе, Claude моделіне қолжеткізу бағдарламалау тапсырмаларын автоматтандыруда маңызды рөл атқарады. Google бұрын Anthropic-ке ірі көлемде инвестиция салған болатын және бұл ынтымақтастық екі тарапқа да тиімді болады деп күтілуде.
Lovable қазіргі таңда Еуропаның ең жылдам дамып келе жатқан стартаптарының бірі саналады. Ақпан айында компанияның жылдық табысы 400 миллион доллардан асты және бар-жоғы 146 қызметкер бір ай ішінде 100 миллион доллар қосымша табыс әкелді. Мәліметтерге сүйенсек, Fortune 500 тізіміндегі компаниялардың жартысынан көбі Lovable өнімдерін пайдаланады.
Сонымен қатар, Lovable өзінің жаңа агенттерін Google Cloud-тың корпоративтік платформасы — Gemini Enterprise Agent Gallery арқылы ұсынады. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында компания Google 32 миллиард долларға сатып алған Wiz платформасымен интеграцияланады. Бұл әзірлеушілер мен жасанды интеллект агенттері жазған кодтағы қателерді нақты уақыт режимінде анықтауға және түзетуге мүмкіндік береді.
Google үшін бұл мәміленің стратегиялық маңызы зор, себебі компания биылғы жылы капиталдық шығындарға 180-190 миллиард доллар жұмсауды жоспарлап отыр. Lovable және Anthropic сияқты ірі клиенттердің өсуі Google Cloud табысын арттыруға және ауқымды технологиялық инвестицияларды ақтауға қызмет етеді.
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