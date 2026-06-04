FirstClub стартапы тоғыз ай ішінде құнын 255 миллион долларға жеткізді

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FirstClub стартапы тоғыз ай ішінде құнын 255 миллион долларға жеткізді

Жылдам коммерция (quick-commerce) нарығында жылдамдық негізгі фактор болып қала берген кезде, Үндістанның FirstClub стартапы инвесторларды өнім сапасына назар аудару арқылы табысқа жетуге болатынына сендіре алды. Бенгалуру қаласында орналасқан бұл компания Peak XV Partners және Sofina басқарған B сериялы инвестициялық раундта 55 миллион доллар тартты. Нәтижесінде стартаптың нарықтық құны 255 миллион долларға бағаланды, бұл өткен жылдың қыркүйегіндегі көрсеткіштен (120 миллион доллар) екі есе көп. Бұл туралы Techcrunch.com хабарлайды.

FirstClub платформасы 2024 жылы Flipkart-тың бұрынғы басшысы Айяппан Р. тарапынан құрылды және ол бәсекелестерінен айырмашылығы, кең ассортиментке емес, іріктелген өнімдерге басымдық береді. Платформада шамамен 4 000 түрлі өнім бар, бұл басқа ірі сервистер ұсынысының үштен бір бөлігін құрайды. Компания жаңа өнімдерді зертханалық сынақтардан өткізеді және эксклюзивті брендтермен ынтымақтаса отырып, өзін тек жылдам жеткізуші ретінде емес, сенімді азық-түлік дүкені ретінде көрсетуде.

Қазіргі уақытта стартаптың жылдық жалпы сауда көлемі (GMV) 50 миллион долларға жетті. Клиенттер айына орташа есеппен төрттен астам тапсырыс береді және әрбір сатып алудың орташа құны 13 долларды құрайды. Қызығы сол, платформада ең көп сатылатын өнімдер қатарында дәстүрлі көкөністер емес, авокадо, құрма және Modi алмасы сияқты премиум өнімдер бар. Бұл Үндістанда сапалы және пайдалы тамақ үшін көбірек ақша төлеуге дайын тұтынушылар тобының қалыптасып келе жатқанын білдіреді.

Жаңа тартылған қаражат стартаптың Бенгалурудан тыс жерлерге шығуына және Хайдарабад сияқты ірі қалалардағы орнын нығайтуына бағытталады. Сондай-ақ, FirstClub өз қызметін үй және ас үй бұйымдары, сыйлықтар және басқа да күнделікті тұтыну тауарлары санаттарына кеңейтуді жоспарлап отыр. Peak XV басқарушы директоры Джи Ви Равишанкардың айтуынша, мамандандырылған азық-түлік платформалары үшін нарықта үлкен мүмкіндіктер бар.

FirstClubСтартапИнвестицияQuick-commerceҮндістан
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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