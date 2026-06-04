Xiaomi бар болғаны 12 доллар тұратын жаңа душ басын ұсынды
Xiaomi компаниясы Қытай нарығында Mijia Supercharged Shower Head деп аталатын жаңа душ басын сатылымға шығарды. Құрылғы JD.com және компанияның ресми дүкендерінде 79 юань (шамамен 12 доллар) бағасымен пайда болды. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды .
Жаңа өнімнің басты ерекшелігі — ұсақ тесіктер арқылы су қысымын күшейту технологиясы. Су тығыз орналасқан соплолар желісі арқылы өтеді, бұл Xiaomi өкілдерінің айтуынша, су қысымы төмен болған жағдайда да қуатты ағынды сақтауға мүмкіндік береді.
Душ басы 120 мм ені бар үлкейтілген панельге және 127 тесікке ие. Құрылғы су берудің үш түрлі режимін қолдайды. Режимдер арасында ауысу бір қолмен басқаруға болатын арнайы түйме арқылы жүзеге асырылады.
Еске сала кетейік, бұған дейін Xiaomi Қытай нарығына бағасы 150 доллар тұратын толық душ жүйесін де шығарған болатын. Жаңа Mijia Supercharged Shower Head қолжетімді бағасымен және тиімділігімен ерекшеленеді.
…