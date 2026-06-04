SpaceX орбитаға тағы 24 Starlink серігін сәтті шығарды

·54·Технология
SpaceX орбитаға тағы 24 Starlink серігін сәтті шығарды

2026 жылғы 3 маусымда SpaceX компаниясы Starlink-17.47 миссиясы аясында кезекті Starlink серіктерін алып шыққан Falcon 9 Block 5 зымыранын сәтті ұшырды. Ұшыру АҚШ Ғарыш күштерінің Калифорниядағы Ванденберг базасында орналасқан SLC-4E алаңынан жүзеге асырылды. Бұл туралы Ixbt.com хабар береді.

Осы миссия аясында орбитаға 24 ғарыш аппараты шығарылды. Ұшу сәтті аяқталып, барлық серіктер белгіленген орбитаға орналастырылды. Бұл SpaceX компаниясының жаһандық интернет желісін кеңейту жолындағы кезекті маңызды қадамы болды.

Бұл ұшуда B1088 нөмірлі бірінші саты зымыран тасығышы 16-шы рет пайдаланылды. Ұшу міндетін орындағаннан кейін зымыран сатысы теңіздегі арнайы платформаға сәтті қонды. Бұл көп рет пайдаланылатын технологиялардың сенімділігін тағы бір мәрте дәлелдеді.

SpaceX ағымдағы жылдың 3 маусымынан 10 маусымына дейін Starlink аппараттарын орбитаға шығару бойынша жалпы төрт миссияны жоспарлаған. Бүгінгі ұшу осы сериядағы біріншісі болып табылады, қалған миссиялар да жақын күндері жүзеге асырылады деп күтілуде.

SpaceXStarlinkFalcon 9ҒарышТехнология
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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