Benchmark өсу кезеңі үшін алғаш рет 2 миллиард долларлық қор жинады

·53·Технология
Benchmark өсу кезеңі үшін алғаш рет 2 миллиард долларлық қор жинады

Силикон алқабының аңызға айналған венчурлік компаниясы Benchmark Capital көп жылдық дәстүрлерінен бас тартып, инвестиция ауқымын кеңейтуде. eBay, Snap, Uber және Twitter сияқты алпауыттардың алғашқы инвесторларының бірі болған фирма әдетте қор көлемін 425 миллион доллармен шектеп келетін. Алайда Wall Street Journal басылымының хабарлауынша, компания алғаш рет екі жаңа қор үшін жалпы 2 миллиард доллар тартты, оның 1,25 миллиард доллары кеш кезеңдегі (growth stage) жобаларға бағытталады. Бұл туралы Techcrunch.com хабар береді.

Онжылдықтар бойы Benchmark өзінің таңдаулы стратегиясына адал болып, әрбір стартаптан кемінде 20% үлес алуға ұмтылып келді. Бірақ жасанды интеллект (ЖИ) саласындағы қарқынды өсу және Anthropic немесе OpenAI сияқты компаниялардың жүздеген миллион долларлық инвестициялық раундтары Benchmark-тың шағын қорлары үшін қиындықтар тудыра бастады. Жаңадан құрылған 750 миллион долларлық ерте кезең қоры компанияға стартаптар құны күрт өскен қазіргі нарықта көбірек икемділік береді.

Компания соңғы айларда стратегиясын өзгертіп, тек Series A-ға ғана емес, сонымен қатар Gumloop және Monaco сияқты ЖИ жобаларының Series B кезеңіне де инвестиция салды. Benchmark серіктесі Эверетт Рэндлдің айтуынша, фирма кәсіпкерлермен компания өмірінің кез келген ерте кезеңінде терең қарым-қатынас орнатуға дайын. Бұл өзгерістер компанияның нарық талаптарына бейімделу ниетін көрсетеді.

Бұл стратегиялық бұрылысқа Cerebras чип өндірушісінің сәтті IPO-сы да түрткі болды. Benchmark бұл компанияның IPO-ға дейінгі раундына қатысып, 3,25 миллиард доллар табыс тапты. Жаңа өсу қоры аясында компания портфельдегі бар және жаңа перспективалы стартаптарға 5-6 ірі инвестиция салуды жоспарлап отыр.

Инвестициялық саясатпен қатар Benchmark басқару құрамында да өзгерістер болды. Соңғы екі жылда Майлз Гримшоу Thrive Capital-ге оралды, компанияның жалғыз әйел серіктесі Сара Тавел венчурлік серіктес деңгейіне көтерілді. Сондай-ақ Виктор Ласарте өз венчурлік фирмасын құру үшін командадан кетті.

BenchmarkВенчурИнвестицияЖасанды интеллектСтартап
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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