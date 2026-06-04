Илон Масктің Grok Build құралы бір сұраныспен жарыс ойынын жасады

·62·Технология
Илон Масктің Grok Build құралы бір сұраныспен жарыс ойынын жасады

Әлеуметтік желі қолданушысы @testerlabor Grok Build платформасынан киберпанк стиліндегі браузерлік жарыс ойынын жасауды сұрады. Жасанды интеллект дербес код жазды және Grok Imagine көмегімен автомобильдер, трассалар, мәзір және басқа визуалды элементтерді генерациялады. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды .

Дайын прототип қосымша өңдеусіз тікелей браузерде іске қосылды. Ойында Neon Circuit және Midnight Canyon сияқты бірнеше трасса, автомобильдер таңдауы, үдеткіштер және аркадалық физика бар. Көрсетілген бейнеде бас мәзірден бастап соқтығысулармен өтетін жарыс процесіне дейінгі толық цикл көрсетілген.

Бұл жоба Grok-тың код жазу мен кескіндерді жасауды бірыңғай процесске қалай біріктіріп жатқанына мысал болды. Бұл жаңалықты Илон Масктің өзі де бөлісті. Миллиардердің айтуынша, Grok Build күн сайын жетілдірілуде және команда аптасына 7 күн жұмыс істеуде.

Илон Маск бұрын Grok-тың 2026 жылға қарай толыққанды бейнеойындар жасау мүмкіндігіне ие болатынын уәде еткен еді. Сондай-ақ, ол Grok 5 моделі үшін SpaceX компаниясының C тілінде жазылған меншікті платформасы қолданылатынын растады.

Еске сала кетейік, жақында SpaceX AI компаниясы Grok Build — командалық жолы бар инновациялық агенттік құралдың бета-нұсқасын іске қосқанын хабарлаған еді.

Elon MuskGrok BuildSpaceX AIЖасанды ИнтеллектБейнеойындар
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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