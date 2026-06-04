Илон Маск компаниялары арасындағы ірі мәміле: xAI Tesla-дан Megapack сатып алды
SpaceX-тің IPO процесіне қатысты құжаттар Илон Маск экожүйесіндегі компаниялар арасындағы ірі қаржылық операцияларды ашты. Деректерге сүйенсек, жасанды интеллект саласындағы xAI стартапы Tesla-дан шамамен 269 миллион долларға Megapack энергия сақтау жүйелерін сатып алған. Бұрын мұндай транзакциялардың көлемі 430 миллион долларға жеткен болатын. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды.
Бұл мәмілелер xAI компаниясының деректер орталықтары мен жасанды интеллект инфрақұрылымын тұрақты энергиямен қамтамасыз етуге бағытталған. Megapack жүйелері жоғары өнімді есептеу жүйелерінің үздіксіз жұмысын қолдайтын ірі энергия жинақтауыштар болып табылады.
Бұл ақпараттың жариялануы SpaceX-тің 1,77 триллион долларлық бағалаумен IPO-ға дайындалып, шамамен 75 миллиард доллар инвестиция тартуды жоспарлап отырған кезеңіне тұспа-тұс келді. Бұл Маск империясындағы қаржылық ағындардың өзара байланысын көрсетеді.
Техникалық тұрғыдан 3-буын Megapack энергия сыйымдылығын айтарлықтай арттыратын 2,8 литрлік ірі аккумулятор элементтерін пайдаланады. Жаңа модельдің қуаты 5 МВт·сағ құрайды, бұл алдыңғы Megapack 2 нұсқасындағы 3,9 МВт·сағ көрсеткішінен едәуір жоғары. Сондай-ақ, Tesla жылу блогын жеңілдетіп, қосылыстар санын 78%-ға қысқартуға қол жеткізді.
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