Realme 8000 мА·сағ сыйымдылығы бар жұқа смартфонды таныстырды

·175·Технология
Realme 8000 мА·сағ сыйымдылығы бар жұқа смартфонды таныстырды

Realme компаниясы жаңа P сериясындағы P4R 5G моделінің ресми тұсаукесер күнін жариялады. Құрылғының премьерасы 10 маусымда өтеді деп жоспарланған. Жаңа смартфонның басты ерекшелігі — оның 8 000 мА·сағ сыйымдылығы бар үлкен аккумуляторы. Бұл туралы Ixbt.com хабар береді.

Компания мәлімдемесіне сәйкес, смартфон бір рет зарядталу арқылы үш күнге дейін жұмыс істей алады. Құрылғы 45 Вт қуатты жылдам зарядтау технологиясын қолдайды. Сондай-ақ, онда айналымды зарядтау (bypass charging), кері зарядтау және қуатты интеллектуалды басқару функциялары бар.

Смартфон MediaTek Dimensity 6300 процессоры негізінде жұмыс істейді және Android 16 операциялық жүйесімен әрі Realme UI 7.0 қабықшасымен жабдықталған. Құрылғы 256 ГБ-қа дейін тұрақты жады және 14 ГБ-қа дейін виртуалды жедел жадыға ие болады. Тұрақты жұмысты қамтамасыз ету үшін 5 300 шаршы мм ауданы бар булану камерасымен жабдықталған салқындату жүйесі орнатылған.

Realme P4R 5G моделі 144 Гц жаңарту жиілігі мен 1 200 нит жарықтығы бар дисплеймен жабдықталған. Сонымен қатар, ол IP65 қорғаныс деңгейіне және MIL-STD-810H әскери төзімділік стандартына сәйкес келеді. Камера бөлімі жасанды интеллект (AI) көмегімен өңдейтін 50 мегапиксельді негізгі сенсордан тұрады.

RealmeСмартфонАккумуляторТехнологияMediaTek
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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