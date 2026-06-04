Vivo X500 Pro Max: 200 МП перископ және Sony LOFIC сенсоры

·44·Технология
Vivo X500 Pro Max: 200 МП перископ және Sony LOFIC сенсоры

Vivo компаниясының болашақ флагманы — Vivo X500 Pro Max туралы жаңа мәліметтер тарады. Құрылғының инженерлік үлгісі үш негізгі камераға ие, олардың ортасында жаңа буын LYT сериясына жататын 50 мегапиксельді Sony LOFIC сенсоры орналасқан. Бұл 1/1,28 дюймдік ірі матрица кескін сапасын жаңа деңгейге көтереді деп күтілуде. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды.

Камера жүйесінің басты ерекшелігі — 200 мегапиксельді перископтық модуль. 1/1,4 дюймдік ұлғайтылған сенсормен жабдықталған бұл модуль оптикалық және гибридті зум сапасын айтарлықтай жақсартады, сондай-ақ төмен жарық жағдайында да жоғары детализацияны қамтамасыз етеді. Конфигурацияны 50 мегапиксельді өте кең бұрышты модуль толықтырады.

Техникалық сипаттамаларға сәйкес, смартфон 2 нанометрлік Dimensity 9600 сериялы чиппен жабдықталады. Құрылғы 6,85 дюймдік, 2K ажыратымдылығы бар және 144 Гц жаңарту жиілігіне ие BOE жалпақ дисплейін алады. Digital Chat Station мәліметтері бойынша, бұл дисплей LIPO технологиясы негізінде жасалған.

Қазіргі уақытта Vivo X500 Pro Max прототипі белсенді сынақтан өтуде. Серияның ресми тұсаукесері қыркүйек айынан ерте өткізілмейді деп күтілуде. Еске сала кетейік, бұрын Vivo X300 Ultra моделі DxOMark рейтингінде өткен жылғы Vivo X300 Pro моделінен қалыс қалып, үшінші орынды иеленген болатын.

Digital Chat Station инсайдері бұрын да Xiaomi 15 және Xiaomi 15 Pro сипаттамаларын, сондай-ақ Dimensity 9400 чипінің Snapdragon 8 Elite платформасынан бұрын шығатынын дәл болжаған еді.

VivoСмартфонТехнологияКамераSony
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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