Төрт 50 МП камера және 6500 мА·сағ батарея: Motorola Edge 70 Pro+ таныстырылды

·39·Технология
Төрт 50 МП камера және 6500 мА·сағ батарея: Motorola Edge 70 Pro+ таныстырылды

Motorola компаниясы өзінің жаңа флагманы — Edge 70 Pro+ смартфонын ресми түрде таныстырды. Бұл құрылғы Edge 70 Pro моделінің жетілдірілген нұсқасы болып табылады және перископтық камера модулімен, сымсыз зарядтау технологиясымен және жаңартылған аппараттық платформамен ерекшеленеді. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды .

Жаңа смартфонның басты ерекшелігі — төрт 50 мегапиксельді датчиктен тұратын камера жүйесі. Негізгі модуль оптикалық тұрақтандыруы бар Sony LYTIA 710 сенсорына негізделген. Перископтық модуль 3,5 есе оптикалық және 50 есе гибридті жақындатуды (зум) қамтамасыз етеді. Сондай-ақ, жүйе макротүсірілім функциясы бар аса кең бұрышты камерамен және 50 МП алдыңғы камерамен толықтырылған.

Құрылғы MediaTek Dimensity 8500 Extreme чипсетінің көмегімен жұмыс істейді және 6,8 дюймдік, 144 Гц жиілікті AMOLED дисплеймен жабдықталған. Экранның ең жоғары жарықтығы 5200 нитке жетеді. Смартфон 4K форматында секундына 60 кадр жылдамдықпен бейне жазуды және кескіндерді жасанды интеллект арқылы өңдеуді қолдайды.

Автономдылық үшін 6500 мА·сағ сыйымдылықтағы аккумулятор жауап береді, ол 90 Вт сымды, 15 Вт сымсыз және кері зарядтау мүмкіндігіне ие. Motorola Edge 70 Pro+ корпусы IP68/IP69 және MIL-STD-810H әскери стандарты бойынша қорғалған. Құрылғы Android 16 операциялық жүйесі мен Hello UI интерфейсінің басқаруымен жұмыс істейді.

MotorolaСмартфонТехнологияAndroid 16Dimensity 8500
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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