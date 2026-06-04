iPhone пайдаланушылары Max мессенджерінде хабарландырусыз қалды

·36·Технология
iPhone пайдаланушылары Max мессенджерінде хабарландырусыз қалды

Ресейлік Max мессенджерінің әзірлеушілері iPhone құрылғыларында push-хабарландыруларды жеткізуде мәселелер туындағанын хабарлады. Сервистің баспасөз қызметінің мәліметінше, қолданба App Store дүкенінен жойылғаннан кейін iOS жүйесі хабарландыру токенін автоматты түрде жояды. Бұл туралы Ixbt.com хабар береді.

Нәтижесінде сервер нақты смартфонға push-хабарламаларды жіберу мүмкіндігінен айырылады және пайдаланушы фондық режимде жаңа хабарламаларды қабылдамайтын болады. Барлық кіріс хабарламалары тек қолданба қолмен іске қосылғанда және чат жаңартылғанда ғана көрінеді. Бұл мессенджерді пайдаланудың негізгі сценарийі — жедел хабардар ету функциясын іс жүзінде жоққа шығарады.

Мұндай жағдайда сервистің функционалдығының бір бөлігі өз тиімділігін жоғалтады, өйткені пайдаланушылар қолданбаны қайта ашқанға дейін маңызды хабарламаларды өткізіп жіберуі мүмкін. Бұрын Max мессенджерінің App Store платформасынан жүктеп алу үшін жабылғаны хабарланған еді. Қазіргі уақытта жоба командасы бұл құбылыстың себептерін анықтауға тырысуда.

Max — VK холдингі әзірлеген ресейлік мемлекеттік мессенджер, ол қарым-қатынас, бизнес және мемлекеттік қызметтерді пайдалануға арналған ұлттық платформа ретінде ұсынылған. Бұл қолданба Ресейде сатылатын барлық смартфондарға міндетті түрде алдын ала орнатылуы тиіс еді.

MaxiPhoneApp StoreVKТехнология
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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