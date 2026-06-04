Ғарыштан түсірілген таңғажайып суреттер: Ғарышкерлер Жерді төрт рет айналып шықты

·76·Технология
Ғарыштан түсірілген таңғажайып суреттер: Ғарышкерлер Жерді төрт рет айналып шықты

Ресейлік ғарышкерлер Сергей Кудь-Сверчков пен Сергей Микаев 27 мамырда ашық ғарышқа шығу кезінде Жер планетасын төрт рет айналып үлгерді. Кудь-Сверчковтың айтуынша, кеме сыртындағы жұмыстар 6 сағат 6 минутқа созылды және осы уақыт ішінде экипаж мүшелері белгіленген міндеттерді орындауға толық назар аударды. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды .

Ғарышкер өз Telegram-каналында жұмыс барысында түсірілген бірегей суреттерді жариялады. Олардың арасында күн сәулесі түскен мұхиттар мен Қызыл теңіз жағалауындағы Сауд Арабиясының түнгі қалаларының көріністері бар. Кудь-Сверчков ғарыштан Жер көрінісі үйреншікті жағдайға айналса да, станция сыртындағы жұмыстан нағыз ләззат алғанын атап өтті.

Халықаралық ғарыш станциясындағы жұмыстар барысында мамандар «Звезда» модуліне «Солнце-Терагерц» тәжірибелік құрылғысын орнатты, «Наука» модулінен «Экран-М» үлгілерін демонтаждады және «Поиск» модулінен «Биориск» жобасының контейнерін алды. Бастапқыда ашық ғарыштағы жұмыстар 5 сағат 27 минутқа жоспарланған еді, алайда бағдарламаны толық аяқтау үшін қосымша 40 минут қажет болды.

Станция ішінде экипаждың жұмысын ғарышкер Андрей Федяев үйлестіріп отырды. Ол Еуропаның ERA роботтандырылған манипуляторын басқару арқылы ашық ғарыштағы әріптестеріне көмектесті.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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