Starlink алаяқтарға қарсы күрес бастады: терминалдар бүкіл әлем бойынша өшіріледі
Starlink командасы ресми мәлімдеме жасап, құқық қорғау органдары мен технологиялық компаниялармен белсенді ынтымақтастық орнатып, заңсыз әрекеттерде, атап айтқанда ауқымды онлайн-алаяқтық пен крипто-алаяқтықта қолданылатын терминалдарды анықтау және өшіру жұмыстарын жүргізіп жатқанын хабарлады. Компания өз қызметтерінің тек игі мақсатта пайдаланылуын қамтамасыз ету үшін күдікті құрылғыларды алдын ала бұғаттау шараларын қабылдауда. Бұл туралы Ixbt.com хабар береді.
Бұл шаралар АҚШ Әділет министрлігі ұйымдастырған алғашқы «Алаяқтыққа қарсы күрес апталығының» нәтижелеріне байланысты қабылданды. Аталған операция аясында жеке сектормен ынтымақтаса отырып, Оңтүстік-Шығыс Азиядағы кибер және крипто-алаяқтық желілеріне тосқауыл қойылды. Операция нәтижесінде 1,4 миллионнан астам алаяқтық аккаунт бұғатталды, 3,8 миллион доллар көлеміндегі криптовалюта мұздатылды және Таиландта бір топ қылмыскер ұсталды.
Starlink технологиясы планетамыздың ең шалғай нүктелерінде — теңіз кемелері мен ұшақтардан бастап, бұрын тұрақты байланыс болмаған ауылдарға дейін жоғары жылдамдықты интернетпен қамтамасыз етіп келеді. Сондықтан қылмыскерлер бұл мүмкіндікті өз пайдасына жаратуға тырысуда.
Еске сала кетейік, бұған дейін United Airlines өз ұшақтарында Starlink интернетін кеңінен енгізетінін жариялаған болатын. Сондай-ақ Starlink компаниясына Еуропада мобильді спутниктік спектр бойынша сауда-саттыққа қатысуға рұқсат беріледі деп күтілуде.
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