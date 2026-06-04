Huawei Nova Y74 таныстырылды: 6620 мА·сағ батарея және арнайы X түймесі
Huawei компаниясы өздің жаңа Nova Y74 смартфонын ресми түрде таныстырды. Құрылғының басты ерекшелігі – орасан зор сыйымдылықтағы аккумуляторы және әртүрлі функцияларға жылдам қол жеткізуге мүмкіндік беретін жаңа аппараттық X түймесі. Бұл туралы Ixbt.com хабар таратады.
Смартфон 6620 мА·сағ сыйымдылықтағы аккумулятормен жабдықталған және 40 ватттық Huawei SuperCharge жылдам қуаттау технологиясын қолдайды. Компанияның мәліметінше, құрылғы 30 сағатқа дейін видео көруге, 60 сағат музыка тыңдауға және үздіксіз екі тәулік бойы сөйлесуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ, ол төмен температурада да тұрақты жұмыс істейді және 30 минутта 53 пайызға дейін қуат алады.
Жаңа X түймесі пайдаланушыға шамды қосу, қоңырау шалу немесе навигацияны іске қосу сияқты әрекеттерді бір рет басу арқылы орындауға мүмкіндік береді. Құрылғы 90 Гц жиілікті 6,67 дюймдік HD+ дисплей және Kirin 8000 процессорымен жабдықталған.
Техникалық сипаттамаларына сәйкес, Nova Y74 8 ГБ жедел жадыға және 256 ГБ-ға дейінгі ішкі жадыға ие. Камера блогы 50 МП негізгі модульден тұрады, ал селфи үшін 8 МП алдыңғы камера орнатылған. Құрылғы EMUI 12 операциялық жүйесі басқаруымен жұмыс істейді.
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