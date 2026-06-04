Xiaomi батарея жағдайын көрсететін арзан пауэрбанк шығарды

·62·Технология
Xiaomi батарея жағдайын көрсететін арзан пауэрбанк шығарды

Xiaomi компаниясы Қытайда жаңа Xiaomi Power Bank 10000 Pocket Edition 2026 моделін таныстырды. Құрылғының бағасы бар-жоғы 19 долларды құрайды. Бұл гаджеттің ерекшелігі — арнайы батареяны басқару жүйесімен жабдықталғандығында, пайдаланушылар оны USB-C порты арқылы компьютерге қосып, аккумулятор жағдайы туралы толық ақпаратты көре алады. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды.

Жүйе арқылы зарядтау циклдарының нақты санын, температура көрсеткіштерін, зарядтау тарихын және батареяның жалпы тозу деңгейін бақылауға болады. Құрылғы Қытайдың жаңа GB 47372-2026 қауіпсіздік стандартына толық сәйкес келеді. Xiaomi мәліметінше, аккумулятор элементтері инемен тесу, 12 кН қысыммен сығу және бір сағат бойы 135°C температурада ұстау сияқты қатаң сынақтардан сәтті өткен.

Пауэрбанк 2C+1A порт конфигурациясына ие: орнатылған USB-C кабелі, қосымша USB-C порты және стандартты USB-A порты бар. Орнатылған кабель 22,5 Вт қуатта екі жақты зарядтауды қолдайды. Сондай-ақ, құрылғы PD 3.0, QC 3.0, PPS, AFC және SCP сияқты жылдам зарядтау хаттамаларымен үйлесімді, бұл оны заманауи смартфондар мен планшеттер үшін әмбебап етеді.

Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін құрылғыда қысқа тұйықталу мен жоғары кернеуден қорғайтын 16 сатылы жүйе енгізілген. 10 000 мА·сағ (37 Вт·сағ) сыйымдылық халықаралық авиация нормаларына сәйкес келеді, яғни оны ұшақ бортына алып шығуға тыйым салынбаған. Корпус поликарбонат пен ABS-пластиктен жасалған, модель ашық қоңыр және сұр-көк түстерде сатылымға шықты.

XiaomiПауэрбанкТехнологияГаджетАккумулятор
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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