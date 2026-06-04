Google жаңа Gemma 4 12B моделін таныстырды

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Google жаңа Gemma 4 12B моделін таныстырды

Google Blog-тың хабарлауынша, Google жаңа мультимодальды жасанды интеллект моделі Gemma 4 12B-ні таныстырды.

Модель ноутбуктерде жоғары өнімді мультимодальды мүмкіндіктерді іске қосу үшін әзірленген. Ол мобильді құрылғыларға сай үнемділікті жетілдірілген пайымдау қабілетімен біріктіреді.

Gemma 4 12B компанияның шағын E4B моделі мен қуаттырақ 26 миллиард параметрлі Сарапшылар қоспасы (Mixture of Experts) моделі арасындағы олқылықты толтырады. Жаңа модель салыстырмалы түрде аз жады талап ете отырып, қуатты мүмкіндіктер ұсынады.

Бұл Google-дың жергілікті аудио енгізуді қолдайтын алғашқы орташа өлшемді моделі. Компания деректеріне сәйкес, Gemma 4 модельдері қазірге дейін 150 миллионнан астам рет жүктелген.

Gemma 4 12B-нің негізгі ерекшелігі – бірыңғай архитектураға ие болуы. Онда кескіндер мен аудио деректер жеке мультимодальды кодтаушыларсыз тікелей үлкен тілдік модель негізіне беріледі.

Модель күрделі көп сатылы пайымдау және агенттік жұмыс процестерін орындай алады. Сынақ нәтижелері бойынша оның көрсеткіштері Google-дың 26 миллиард параметрлі моделіне жақын екені айтылады.

Google жаңа Gemma 4 12B моделін таныстырды

Gemma 4 12B қарапайым ноутбуктерде жергілікті түрде жұмыс істей алады. Мұның үшін 16 ГБ бейнежады немесе бірыңғай жады жеткілікті болатыны атап өтілді.

Модель Apache 2.0 лицензиясы аясында ашық түрде ұсынылды. Ол әзірлеушілер экожүйесінде кең қолдау табуымен де маңызды.

Gemma 4 12B кідірісті азайту үшін Multi-Token Prediction технологиясымен жабдықталған. Бұл функция модельдің жауап беру жылдамдығын арттыруға қызмет етеді.

Google-дың айтуынша, жаңа архитектура кескіндер мен аудионы өңдеуде тиімділікті арттырады. Мысалы, кескіндер үшін жеңіл енгізу модулі қолданылады, ал аудио сигналы тікелей мәтін токендерімен бірдей өлшемді кеңістікке ауыстырылады.

Осылайша, Gemma 4 12B заманауи мультимодальды жасанды интеллект мүмкіндіктерін күнделікті құрылғыларға әкеледі деп күтілуде. Модель жылдамдық пен пайымдау сапасын сақтай отырып, ноутбуктерде жұмыс істеуге арналған.

GoogleGemma 4 12BApache 2.0Google BlogMulti-Token Prediction
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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