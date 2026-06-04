Samsung Galaxy құрылғылары үшін маңызды қауіпсіздік жаңартуын шығарды
Samsung компаниясы Galaxy құрылғылары үшін 2026 жылғы маусым айындағы қауіпсіздік жаңартуының мәліметтерін жариялады. Бұл патч қазіргі уақытта кейбір елдерде Galaxy S26 смартфондары үшін One UI 9.0 бета-нұсқасына енгізілген және жақын арада басқа қолдау көрсетілетін құрылғылар үшін де ұсынылады деп күтілуде. Бұл туралы Ixbt.com хабар лайды.
Samsung қауіпсіздік бюллетеніне сәйкес, жаңарту жалпы 45 осалдықты жояды. Олардың 33-і Android жүйесіне тиесілі және Google-мен бірлесіп түзетілген. Бұл осалдықтардың бесеуі сыни мәртебеге ие, қалғандары жоғары қауіп деңгейіне ие деп танылды.
Тағы 12 түзету тікелей Samsung компаниясының өз компоненттеріне қатысты. Атап айтқанда, Smart Suggestions, Samsung Account, Samsung Cloud, Theme Manager, жүйе параметрлері және One UI интерфейсінің басқа элементтеріндегі қателер жойылды.
Мәселелердің көпшілігі Android 14, Android 15 және Android 16 операциялық жүйелерінде жұмыс істейтін құрылғыларда байқалды. Сондай-ақ, Exynos платформалары үшін DRM HDR драйверіндегі осалдық та жабылды.
Жақын апталар ішінде маусым айындағы қауіпсіздік патчы басқа сәйкес келетін Galaxy смартфондары мен планшеттері үшін де кезең-кезеңімен таратыла бастайды деп жоспарлануда.
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