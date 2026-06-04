Ramp компаниясы ЖИ шешімдері арқасында 44 миллиард долларға бағаланды
Корпоративтік шығындарды басқару платформасы Ramp бейсенбі күні 750 миллион доллар инвестиция тартқанын және оның нарықтық құны 44 миллиард долларға жеткенін жариялады. Инвесторлардың жасанды интеллект (ЖИ) технологияларына негізделген финтех жобаларына деген қызығушылығының артуы нәтижесінде компания құны бір жыл ішінде дерлік үш есеге өсті. Қаржыландыру кезеңін ICONIQ, GIC және Ontario Teachers’ Pension Plan басқарды. Бұл туралы Techcrunch.com хабарлайды .
Қазіргі уақытта Ramp компаниясының жылдық табысы 1,5 миллиард доллардан асып, ол оң бос ақша ағынына (free cash flow) қол жеткізгенін мәлімдеді. Компания клиенттерінің саны 70 мыңнан асты, олардың арасында Visa, Uber, Shopify, Anduril және Figma сияқты ірі брендтер бар. Бастапқыда стартаптар үшін шығындарды басқару құралы ретінде басталған жоба енді төлемдер, алаяқтықты анықтау, сатып алулар және бухгалтерлік есеп сияқты кең ауқымды қызметтерді ұсынады.
Ramp өз өнімдеріне ЖИ агенттерін енгізу арқылы инвесторлардың назарын аударды. Атап айтқанда, компания сатып алулар, бюджеттеу және бухгалтерлік процестер үшін арнайы ЖИ көмекшілерін жасады. Сондай-ақ, ЖИ агенттері төлемдерді дербес жүргізе алуы үшін арнайы корпоративтік несие карталары іске қосылды. Бұл кәсіпорындарға әртүрлі провайдерлер бойынша ЖИ токендерін пайдалануды бақылау мүмкіндігін береді.
Компанияның бас директоры Эрик Глайман Ramp болашақта ашық акционерлік қоғамға айналып (IPO), биржаға шығуды жоспарлап отырғанын, бірақ нақты мерзімдер әлі белгіленбегенін атап өтті. Бүгінгі күнге дейін стартап жалпы 3 миллиард доллардан астам инвестиция тартуға қол жеткізді. Жаңа қаражаттар ЖИ инфрақұрылымын одан әрі дамытуға және компанияларға ЖИ шығындарын оңтайландыруға көмектесетін жаңа құралдар жасауға бағытталады.
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