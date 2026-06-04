Ресейде бұзылмайтын смартфон жасалды: оның өз операциялық жүйесі бар
«Касперский зертханасы» өз арнайы операциялық жүйесінде жұмыс істейтін және бұзуға дерлік мүмкіндік бермейтін қорғалған смартфон әзірлеуде. Компанияның бас директоры Евгений Касперскийдің сөзінше, құрылғы конструктивті қауіпсіздікке бағытталған ресейлік АЖ жүйесі ретінде жасалған. Бұл туралы Ixbt.com хабар таратады.
Касперский бұл смартфонның Android жүйесінде жұмыс істемейтінін және Apple, Huawei немесе Samsung экожүйелерімен мүлдем байланысы жоқтығын ерекше атап өтті. Құрылғы жергілікті аппараттық платформаға негізделген және «Касперский зертханасы» әзірлеген меншікті операциялық жүйемен жабдықталған.
Қазіргі уақытта смартфон еркін саудаға шығарылған жоқ, бірақ оның бірнеше ондаған данасы дайындалды. Компания бірқатар ұйымдармен бірлесіп, құрылғыны пилоттық сынақтан өткізу процестерін бастады.
Бұл әзірлеме жаппай нарық үшін емес, бірінші кезекте кибершпионаждан қорғану өте маңызды саясаткерлер мен мемлекеттік қызметкерлерге арналған. Жоба үстіндегі жұмыстар жалғасып жатқандықтан, толық коммерциялық сатылымға шығу мерзімдері әзірге жарияланбады.
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